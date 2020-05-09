«أبل» تعلن فتح متاجرها في الولايات المتحدة تدريجيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 مايو 2020, 10:35 صباحا
شعار «أبل» خارج قاعة بيل غراهام في سان فرانسيسكو، 7 سبتمبر 2016 (فرانس برس)

أعلنت مجموعة «أبل» أنها ستبدأ تدريجيا إعادة فتح متاجر «أبل ستور» في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، مع احترام إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، ومن بينها لزوم وضع الكمامة.

وتخطط الشركة الصانعة لهواتف «آي فون» للبدء بإعادة فتح متاجرها في ألاباما وألاسكا وإيداهو وكارولاينا الجنوبية.

وقالت المجموعة في بيان ورد إلى وكالة «فرانس برس»، ونشر اليوم السبت: «اشتقنا إلى زبائننا ونتطلع إلى توفير الدعم لهم، وسنفتح مع إجراءات سلامة إضافية منها قياس الحرارة والتباعد الاجتماعي وتغطية الوجه لضمان سلامة الزبائن والموظفين».

ولا تزال ولاية كاليفورنيا، حيث يوجد مقر المجموعة، تعتمد إجراءات عزل صارمة إلا أنها اتخذت قرارات خلال الأسبوع الجاري لجعل بعض الشركات والصناعات تستأنف نشاطها شرط اتخاذ كل التدابير للحماية من الوباء.

وأكدت«أبل» أنها تتابع عن كثب بيانات الصحة وتوجيهات الحكومة لتحدد موعد ومكان إعادة فتح متاجرها. وستعمد متاجر «أبل ستور» إلى الحد من عدد الزبائن في داخلها مع احتمال اضطرار البعض إلى الانتظار خارجا.

وأوصت «أبل» بإجراء طلبيات عبر الإنترنت مع إمكانية تسلمها في المنازل أو في المتاجر للحد من التواصل.

قرار الشركة جاء في وقت تتوجه فيه ولايات أميركية عدة نحو تخفيف إجراءات العزل؛ لكن نتائج الكثير من استطلاعات الرأي تشير إلى أن الأميركيين لا يزالون حذرين من استئناف النشاطات الطبيعية.

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