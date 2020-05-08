ارتفاع غير متوقع لصادرات الصين وتراجع الواردات في أبريل

كشفت أرقام رسمية، أن صادرات الصين سجلت ارتفاعا بنسبة 3.5% لم يكن متوقعا في أبريل الماضي، على الرغم من تراجع الطلب الخارجي مع انتشار فيروس «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا المستجد». وقالت إدارة الجمارك إن الواردات تراجعت بنسبة 14.2% عما كانت عليه قبل عام، مسجلة بذلك انخفاضا حادا عن حجمها الشهر الماضي، وكان محللون توقعوا تراجع الصادرات بنسبة 11% والواردات بنسبة 10%.

وقال لويس كويجس من مجموعة «أوكسفورد إيكونوميكس» إن «شحنات أبريل قد تكون تعززت من قيام المصدرين بالتعويض عن النقص في الربع الأول من العام بسبب الصعوبات التي واجهها العرض»، وتراجعت صادرات الصين بين يناير وفبراير فترة ذروة انتشار فيروس «كورونا المستجد» بنسبة 17.2%.

لكن على الرغم من الارتفاع هذه المرة، لا يتوقع كويجس استمرار هذا المسار بينما تواجه اقتصادات الشركاء التجاريين الرئيسيين للصين ركودا، وقال إن تراجعا جديدا في الصادرات على الأمد القصير «حتمي».