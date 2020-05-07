توقعات أممية بتراجع النشاط السياحي بنسبة 80% حول العالم

شارع شبه مقفر في العاصمة البريطانية لندن, 2 أبريل 2020 (أ ف ب)

توقّعت المنظمة العالمية للسياحة، الخميس، تراجع عدد السياح الوافدين عالميا بما يتراوح بين 60 و80% في العام 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد، مخفّضة بشكل كبير توقّعاتها السابقة.

ووفق «فرانس برس»، جاء في بيان للمنظمة التابعة للأمم المتحدة أن القيود المفروضة على السفر وإغلاق المطارات والحدود لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد، أغرقت السياحة العالمية في أسوأ أزمة منذ بدء تسجيل البيانات في العام 1950.

أزمة غير مسبوقة

وتراجع عدد السياح بنسبة 22% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2020، وبنسبة 57% في مارس، بخاصة في آسيا وأوروبا، بحسب المنظمة التي تتّخذ من مدريد مقرا لها.

وقال البيان إن «العالم يواجه أزمة صحية واقتصادية غير مسبوقة. السياحة تضررت بشكل كبير وملايين الوظائف في أحد القطاعات الاقتصادية الأكثر كثافة بالعمال تواجه خطر» الإلغاء.

وتعد شركات الطيران الأكثر تأثرا جراء تفشي الوباء الذي ظهر لأول مرة في الصين في أواخر العام 2019، ولا سيما أن غالبية الرحلات ألغيت، علما بأن الفنادق والشركات المشغلة الرحلات السياحية البحرية والجولات السياحية ترزح أيضا تحت وطأة التدابير الهادفة لاحتواء الوباء.

توقعات

وكانت المنظمة توقّعت مطلع العام نمو السياحة العالمية بما بين 3 و 4% في العام 2020، لكنها عادت وخفّضت توقّعاتها في نهاية مارس إلى تراجع بنسبة 20 إلى 30%. وبحسب التوقعات الأكثر تفاؤلا المبنية على بدء تخفيف القيود المفروضة على السفر في أوائل يوليو، ستتراجع نسبة السياح الوافدين عالميا بـ58%.

وإذا رفعت القيود في أوائل سبتمبر سترتفع نسبة التراجع إلى 70%، أما إذا رفعت القيود في أوائل ديسمبر فستصل النسبة إلى 78%.