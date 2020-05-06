خسارة أكثر من 20 مليون وظيفة في القطاع الخاص الأميركي خلال شهر أبريل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مايو 2020, 04:11 مساء

سجلت سوق العمل في القطاع الأميركي الخاص انهيارًا في أبريل بسبب إجراءات العزل الهادفة لاحتواء جائحة «كورونا المستجد»، مع خسارة 20 مليونًا و236 وظيفة بحسب الدراسة الشهرية لمجموعة «آي دي بي»، التي نُـشرت الأربعاء.

وتبدو الأرقام كارثية، علمًا بأنها لا تعكس مجمل الخسارة الشهرية لأن الدراسة تتوقف في 12 أبريل، وفق بيان «آي دي بي»، وترتبط الخسائر بكل فئات الشركات ولكن شركات قطاع الخدمات متأثرة بشكل خاص. وكان الخبراء يفترضون خسارة 21.5 مليون وظيفة في أبريل.

انخفضت صادرات الولايات المتحدة بنسبة 9.6% في مارس، في تراجع شهري قياسي، ليرتفع العجز التجاري إلى 44.4 مليار دولار في ظل تفشي فيروس «كورونا المستجد»، وفق ما أفادت وزارة التجارة الثلاثاء، وتراجع حجم الواردات كذلك، لكن بنسبة 6.2 % فقط، مع توقف حركة النقل والشحن حول العالم، ما تسبب بازدياد الفجوة التجارية بنسبة 12% من 39.9 مليار دولار في فبراير.

وأفاد التقرير بأن «التراجع في الصادرات والواردات في مارس يعود جزئيًّا إلى تداعيات «كوفيد-19»، إذ أن عديد الأعمال التجارية تعمل بطاقة محدودة أو أوقفت نشاطها تمامًا، بينما فرضت قيود على حركة المسافرين عبر الحدود».

وبينما لم تغلق الأعمال التجارية في الولايات المتحدة بشكل واسع إلا في وقت متأخر من الشهر، إلا أن تعطل حركة النقل بدأ قبل ذلك في دول أخرى حول العالم، وطبقًا للتقرير، تراجعت الصادرات بـ20 مليار دولار لتبلغ 187.7 مليار، بينما هبطت الواردات إلى 232 مليار دولار.

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