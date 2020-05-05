شركة «كريم» لسيارات الأجرة الخاصة تسرح ثلث موظفيها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 مايو 2020, 03:22 مساء
محطة دراجات تابعة لشركة «كريم» في دبي في 17 من مارس 2020 .(فرانس برس)

أعلنت شركة «كريم» لخدمات سيارات الأجرة الخاصة في الشرق الأوسط أنها ستقوم بتسريح 536 موظفًا يمثلون 31% من قوتها العاملة بسبب تأثيرات فيروس «كورونا المستجد»، وقال الرئيس التنفيذي لشركة «كريم» مدثر شيخا، في بيان نشر في وقت متأخر الإثنين، «ابتداءً من الغد ولمدة ثلاثة أيام مقبلة سيغادر كريم 536 زميلًا وزميلة، أي 31% من إجمالي موظفي الشركة».

وفي إطار الإجراءات التي جرى اتخاذها لوقف تفشي فيروس «كورونا المستجد»، قامت معظم الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإغلاقات شاملة ما تسبب بعرقلة العمل خاصة في القطاع الخاص، ولجأت العديد من الشركات في المنطقة إلى تسريح موظفيها أو تخفيض رواتبهم، بينما طلب بعضها من موظفين أخذ إجازات غير مدفوعة.

وجاء قرار «كريم» بعد وقت قصير من إعلان شركة «أوبر»، المالكة لها، وقف خدمات توصيل الطعام التابعة لها «أوبر ايتس» في سبع دول بما في ذلك السعودية من الشهر المقبل في إطار نقلة استراتيجية للشركة التي تلقت ضربة قوية مع ملازمة الناس منازلهم بسبب جائحة «كوفيد-19»، المعروف بـ«كورونا المستجد».

بحسب شيخا فإن «كريم» قامت في الأسابيع الماضية بتخفيض أو وقف النفقات غير الضرورية، «إلا أنها وبكل أسف لم تكن كافية»، وستقوم الشركة أيضًا بوقف خدمة «باص كريم» للنقل الجماعي، ولفت شيخا إلى أن كل موظف يجري تسريحه سيحصل «على مكافأة لا تقل قيمتها عن راتب ثلاثة أشهر نظير إنهاء خدمته، وشهر واحد من استحقاق الأسهم».

وتأسست شركة «كريم» العام 2012 وتتخذ من دبي مقرًّا لها، وكانت «أوبر» استحوذت في العام 2019 على «كريم» لقاء 3.1 مليار دولار في أكبر عملية استحواذ تكنولوجي في المنطقة.

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