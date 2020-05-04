تراجع شبه جماعي لأسهم الخليج و«أرامكو» يساعد السعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مايو 2020, 04:01 مساء
مواطن سعودي أمام شاشة تداول إلكترونية في البورصة السعودية في يوم 15 مارس 2020. (أرشيفية: رويترز)

انخفضت معظم الأسهم في الخليج، وقادت الإمارات الخسائر مع تضرر أسهم شركات القطاعين المالي والعقاري من أزمة فيروس كورونا، بينما ساعدت مكاسب سهم أرامكو المؤشر السعودي ليخالف الاتجاه النزولي.

 وتراجع المؤشر الرئيسي في دبي ليغلق منخفضًا 1.1 %، حيث فقد سهم إعمار العقارية القيادي 2.7 % وخسر سهم وحدتها إعمار مولز 4.1 %، وفق وكالة «رويترز».

تصنيف ائتماني

ويوم الخميس، غيرت «موديز» نظرتها المستقبلية للشركتين إلى سلبية من مستقرة، بسبب ما قالت إنه تأثير جائحة كوفيد-19. ويعاني القطاع العقاري في دبي منذ سنوات فائضًا معروضًا ونموًّا اقتصاديًّا بطيئًا. لكن حد من الهبوط قفزة لسهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) في أعقاب زيادة سقف الملكية الأجنبية إلى 49% من 25 .

وعلى نحو منفصل، قال المكتب الدولي للمعارض، المشرف على معرض إكسبو دبي 2020 يوم الاثنين، إن من المقرر أن يوافق رسميًّا على تأجيل المعرض لمدة عام بعد موافقة أكثر من ثلثي الدول الأعضاء. وبذلك يقام المعرض في أول أكتوبر 2021 ويستمر حتى 21 مارس 2022، بعد نحو عام عن الخطة الأصلية.

وهبط مؤشر أبوظبي 1.7%، تحت ضغط انخفاض 2.3% في سهم أكبر بنوك البلاد، أبوظبي الأول، وتراجع بنسبة 3.7% لسهم بنك أبوظبي التجاري. وعوض المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية خسائره المبكرة ليغلق مرتفعًا 0.2% بفضل زيادة سهم شركة النفط العملاقة أرامكو 1.7% رغم خفض كريدي سويس السعر المستهدف للسهم إلى 26.7 ريال من 28 ريالًا، بينما تقدم سهم ينبع الوطنية للبتروكيماويات 5.4 بالمئة.

خسائر سعودية
وأعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، تكبد خسائر في الربع الأول من العام عزتها لمخصصات انخفاض قيمة أصول وطلب أقل على منتجاتها في أعقاب جائحة كوفيد -19. وأغلق السهم على استقرار.

وفي قطر، تراجع المؤشر 0.2%، وفقد سهم شركة البتروكيماويات صناعات قطر 1.4% وفي مصر، هبط المؤشر 1.2% في حين نزل سهم البنك التجاري الدولي 1% والقلعة القابضة 4.4% بعدما منيت بخسائر في الربع الرابع.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رفع الإغلاق يتسارع في أوروبا .. وضحايا «كورونا» 3,5 مليون مصاب عالميًا
دولى
ترامب يقول إنه سيكون لدى الولايات المتحدة لقاح ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام
دولى
الفنان حسن البيجو ينتهي من تصوير أغنية «راد الله علي» بتوزيع جديد
ثقافة وفن
الأهلي المصري يكتسح الريال وبرشلونة في استفتاء صحيفة ماركا
رياضة عالمية
إيطاليا تسجل أدنى معدل وفيات يومي بفيروس «كورونا» منذ بدء الحجر
دولى
فرانس برس: توازن صعب بين العلم والسياسة في التصدي لفيروس كورونا المستجد
دولى
السعودية تسجل عجزا قياسيا في الميزانية بقيمة 112 مليار دولار
اقتصاد
السعودية تعتزم اتخاذ إجراءات «صارمة ومؤلمة» لمواجهة آثار كورونا
دولى
عقيلة صالح: مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة علي قلب رجل واحد
ليبيا
السراج يوجه الصديق الكبير ببيع المخصصات الشخصية بالسعر المعتمد للدينار بقيمة 5 ...
ليبيا
4 نصائح من «مكافحة الأمراض» تجنب المكفوفين الإصابة بـ«كورونا»
ليبيا
الرئيس الجزائري يعلن تفاصيل رؤيته لحل الأزمة الليبية
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تبعات أزمة «كورونا».. انهيار سعر الكوكايين