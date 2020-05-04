انهيار الصناعة بمنطقة اليورو في أبريل مع تفشي «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مايو 2020, 01:34 مساء
عمال في مصنع في تسفيكاو. (أرشيفية: رويترز).

أظهر مسح، اليوم الإثنين، أن القطاع الصناعي بمنطقة اليورو انهار الشهر الماضي مع فرض الحكومات إجراءات لوقف انتشار فيروس «كورونا» المستجد مما اضطر المصانع للإغلاق والمستهلكين للمكوث في منازلهم.

وهوت القراءة النهائية لمؤشر «آي.إتش.إس ماركت» لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو إلى 33.4 في أبريل من 44.5 في مارس وهي الأقل منذ بدء المسح في منتصف 1997 وتقل عن القراءة الأولية البالغة 33.6. ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش.

وهوى مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع الذي يصدر يوم الأربعاء وينظر له على أنه مقياس لسلامة الاقتصاد، لأقل مستوى في تاريخ المسح، مسجلًا 18.1 من 38.5.

وقال كريس وليامسون من «آي.اتش.إس ماركت»: «هوى القطاع الصناعي بمنطقة اليورو في أبريل نيسان بوتيرة تتجاوز أي هبوط سابق في تاريح مسوح مديري المشتريات على مدى 23 عامًا، مما يرجع إلى عوامل تشمل إغلاق المصانع على نطاق واسع وتراجع الطلب ونقص الإمدادات، وكل ذلك مرتبط بتفشي كوفيد-19».

جاء الهبوط رغم سياسة التيسير النقدي التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي والتحفيز المالي غير المسبوق من الحكومات لمساعدة الاقتصاد الذي عصفت به الجائحة. ومع إغلاق المتاجر وتخوف المستهلكين على صحتهم ومستقبل وظائفهم، هوى الطلب الشهر الماضي إلى أقل مستوى على الإطلاق في تاريخ المسح وسجلت طلبيات التوريد الجديدة 18.8، أي نحو نصف القراءة الضعيفة لشهر مارس البالغة 37.5.

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