استقرار الذهب وسط صعود الدولار وتوترات أميركية - صينية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مايو 2020, 10:30 صباحا
سبائك ذهبية. (أرشيفية: الإنترنت)

 استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين، حيث وازنت قوة الدولار الأميركي إثر الدعم الناتج من تنامي التوترات بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا.

وكان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1699.49 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد أكثر من 1% يوم الجمعة عقب تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم على الصين. وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4% لتسجل 1707.90 دولار للأوقية، حسب وكالة «رويترز».

المختبر الصيني
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس الأحد إن هناك «قدرا كبيرا من الأدلة» على أن الفيروس نشأ في مختبر صيني، لكنه لم يشكك في استنتاج أجهزة المخابرات الأميركية بأنه ليس من صنع الإنسان. جاءت تصريحاته بعد قول ترامب يوم الجمعة إن فرض رسوم على الصين «أحد الخيارات بلا ريب» إذ ينظر في سبل الرد على انتشار الفيروس.

وقال أفتار ساندو، مدير السلع الأولية في فيليب فيوتشرز، «ثمة خوف من أن حرب التجارة قد تشتعل ومثل هذه التطورات تكون جيدة للذهب. هذه التصريحات من المسؤولين تشير جميعها إلى جولة جديدة من الخصومة فيما يتعلق بالتجارة مع الصين». وارتفع البلاديوم 0.9% مسجلا 1915.99 دولار للأوقية، في حين نزل البلاتين 0.4% إلى 757.30 دولار وانخفضت الفضة 0.5% إلى 14.86 دولار للأوقية.

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