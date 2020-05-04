أسعار النفط تتراجع في آسيا

حقل يوهان سفيردروب النفطي في بحر الشمال قبالة النروج، 09 أكتوبر 2018، (ا ف ب)

انخفضت أسعار النفط من جديد الاثنين في آسيا عند افتتاح الأسواق، بعدما حققت انتعاشاً الأسبوع الماضي، بسبب عودة المخاوف من فائض الإنتاج وتراجع القدرة التخزينية إلى الواجهة من جديد.

وفي أولى التداولات صباح اليوم الإثنين، خسر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 8% من قيمته ليبلغ 18.19 دولار، أما برميل برنت بحر الشمال، فتراجع 3% إلى 25,56 دولار، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ودخل الأسبوع الماضي حيز التنفيذ اتفاق من شأنه تخفيض إنتاج الذهب الأسود إلى حد كبير في العالم، وبالتالي إعادة بعض التوازن إلى السوق، في وقت تستعد فيه معظم الاقتصادات الكبرى إلى رفع العزل وإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد، وأسهمت تلك المعطيات بدعم الأسعار الأسبوع الماضي. لكن عاد الحذر إلى السوق الإثنين، مع ذلك يرى مراقبون أنها سترتفع من جديد.

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واعتبر المحلل الاستراتيجي في «أكسي كورب»، ستيفن إينيس، أنه مع هذا الطلب الضعيف للغاية، يمكن لأي مؤشر على إعادة التوازن، إن كان بسبب إطلاق الاقتصادات أو خفض للإنتاج بالقوة أو وفق اتفاق مسبق، أن يسهم في دعم أسعار النفط بمستوياتها الحالية.