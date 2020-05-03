وارن بافيت: «بيركشاير» تبيع حصصا كاملة في 4 شركات طيران أميركية

وارن بافيت

وارن بافيت: بيركشاير تبيع حصصا كاملة في شركات طيران أميركية



قال الملياردير رئيس مؤسسة بيركشاير هاثاواي، وارن بافيت، في الاجتماع السنوي للمؤسسة، اليوم السبت إنها باعت حصصها بالكامل في أكبر أربع شركات طيران أميركية.

وحتى نهاية 2019 كانت المؤسسة تملك حصصا كبيرة في شركات الطيران، بما في ذلك حصة 11% في دلتا إيرلاينز و10% في أميركان إيرلاينز وحوالي 10% في ساوث ويست إيرلاينز و9% في يونايتد إيرلاينز، وذلك حسبما جاء في تقريرها السنوي وتقارير الإفصاح الخاصة بها.

وتضررت أسهم شركات الطيران بشدة بسبب انهيار الطلب على السفر في الولايات المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا، حسب وكالة «رويترز».

وألغت شركات الطيران الأميركية مئات آلاف الرحلات بعدما انخفض الطلب على السفر في الولايات المتحدة بنحو 95% ولا يوجد جدول زمني واضح لعودة الرحلات إلى مستويات ما قبل الأزمة.

وقال بافيت إن توقعات صناعة الطيران تغيرت بشكل كبير في غضون بضعة أشهر فقط.

وأضاف «اتخذنا هذا القرار فيما يتعلق بشركات الطيران. سحبنا الأموال بشكل أساسي حتى مع تكبد خسارة كبيرة... لن نمول شركة نعتقد أنها ستلتهم الأموال في المستقبل».

وقال بافيت إن بيركشاير استثمرت حوالي سبعة مليارات دولار أو ثمانية مليارات دولار في حصص شركات الطيران الأربع.

وتابع قائلا «لم نحصل على أي شيء مثل 7 أو 8 مليارات دولار وكان ذلك خطأي... أنا من اتخذ القرار».