سعر النفط الأميركي يرتفع أكثر من 16% في آسيا

مصفاة لتكرير النفط في تكساس، 11 مارس 2019، (ا ف ب)

ارتفع سعر برميل النفط الأميركي أكثر من 16% في المبادلات في آسيا اليوم الخميس، بعدما كشفت أرقام تحسن الطلب وزيادة المخزونات بمقدار أقل مما كان متوقعا في الولايات المتحدة.

وارتفع سعر برميل النفط الخفيف بنسبة 16,4% ليبلغ 17,53 دولارا في المبادلات في آسيا، بعد زيادة تجاوزت ربع قيمته الأربعاء، حسب «فرانس برس».

أما برميل برنت نفط بحر الشمال المرجعي في السوق الدولية، فقد ارتفع 10,4% إلى 24,90 دولارا. وبعد تراجع تاريخي خلال أبريل بسبب انهيار الطلب وفائض العرض، جاءت أرقام الوكالة الأميركية لأنباء الطاقة مطمئنة

فمخزونات الخام لم ترتفع أكثر من تسعة ملايين برميل خلال أسبوع في 24 أبريل، لتبلغ 527,6 مليون برميل، بينما كان المحللون يتوقعون أن يزيد بـ 11,7 مليون برميل إضافي. أما مخزون الوقود، فقد انخفض 3,7 ملايين برميل، بينما كانت تقديرات المحللين تتحدث عن 2,5 مليون.

الطلب على النفط سيواصل التحسن

وقال الخبير في مجموعة «أواندا»، إدوارد مويا إن المستثمرين يراهنون على أن الطلب سيواصل تحسنه بينما ستجبر مستويات الإنتاج العالمي على التراجع بما أن قدرات التخزين تستنفذ.

ويدخل الاتفاق بين الدول المنتجة للنفط على خفض بمقدار عشرة ملايين برميل يوميا، حيز التنفيذ الجمعة، ويبدو أن بعض الدول بدأت تخفف وتيرة الإنتاج.

وأعلنت النروج أكبر منتج للمحروقات في غرب أوروبا، الأربعاء خفض إنتاجها النفطي حتى نهاية العام. وتأثر سعر برميل النفط أيضا بأجواء التفاؤل التي سادت أسواق ألسهم بعد الإعلان عن نتائجه أولية مشجعة لاختبار علاج لفيروس كورونا المستجد.