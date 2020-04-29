481 مليون يورو خسائر لـ«إيرباص» في 3 أشهر نتيجة «كورونا»

مركز تسليم طائرات إيرباص في كولوميير قرب مدينة تولوز، 27 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

أعلنت مجموعة «إيرباص» الأوروبية للصناعات الجوية خسائر صافية تبلغ 481 مليون يورو في الفصل الأول من العام الجاري، مقابل أرباح صافية بلغت 40 مليون يورو قبل عام، مشيرةً إلى أنها لاحظت بسرعة آثار تفشي وباء فيروس كورونا المستجد على حساباتها.

وقالت المجموعة إن إيراداتها سجلت تراجعا بنسبة 15.2% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ليصل إلى 10.6 مليار يورو، «مما يعكس البيئة الصعبة التي تؤثر على سوق الطيران التجاري».

وخلال تلك الفترة، سلّمت المجموعة عددا من الطائرات أقل بأربعين من عدد تلك التي سلّمتها في الفترة ذاتها من العام السابق بسبب تفشي الوباء، حسب وكالة «فرانس برس».