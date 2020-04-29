سعر الخام الأميركي يرتفع أكثر من 14% بعد عمليات بيع مكثفة

عملية استخراج نفط في كوتولا في تكساس الأميركية، 20 أبريل 2020، (ا ف ب)

قفز سعر الخام الأميركي أكثر من 14% في الأسواق الآسيوية صباح اليوم الأربعاء ليبلغ أكثر من 14 دولارا للبرميل الواحد، وذلك بعد تكبده خسائر كبيرة بسبب بيع صندوق استثماري عقوده النفطية القصيرة الأجل في خضمّ المخاوف المتعاظمة إزاء الفائض في العرض والنقص في القدرات التخزينية.

وسجل سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الذي يطلق عليه أيضا اسم النفط الخفيف ويعتبر مرجعياً في تسعير الخامات الأميركية، تسليم يونيو ارتفاعا بنسبة 14,5% في جلسة التداولات الآسيوية الصباحية، ليبلغ 14,13 دولاراً للبرميل، حسب «فرانس برس».

وكانت خسائر برميل غرب تكساس الوسيط تخطت خلال جلسة التداول أمس الثلاثاء 21% بعدما أعلن صندوق نفط الولايات المتحدة القابل للتداول في البورصة بيع كل عقوده الآجلة لشهر يونيو من هذا الخام، والاستعاضة عنها بعقود طويلة الأمد، في قرار شكّل ضغطاً كبيراً على عقود الذهب الأسود تسليم يونيو.

خام برنت يرتفع

أما مزيج برنت الذي يعتبر مرجعيا في تسعير الخامات العالمية فارتفع من جهته في الأسواق الآسيوية صباح الأربعاء بنسبة 3,27% ليصل إلى 21,13 دولارا للبرميل.

وقال كبير محللي الأسواق في مجموعة أواندا، جيفري هالي لـ«فرانس برس» إن الوسطاء يسعون إلى صفقات بعج يومين من عمليات البيع المكثفة".

من جهتها، ذكرت مجموعة «اي ان زد بنك» في مذكرة أن السوق واجهت تقلبات أمس الثلاثاء، مع تغيير صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق أسهم المبادلات مواقع العقود وسط تجدد المخاوف من أسعار سلبية في السندات القصيرة الأجل.

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ويواجه سوق النفط معضلة تتمثل بانخفاض كبير في الطلب بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، مقابل وفرة في العرض. وتمتلىء الخزانات بالذهب الأسود بشكل سريع ما يثير مخاوف من تشبّع كامل للاحتياطات في الأجل القصير.

وانهارت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة على خلفية تراجع الطلب الناجم عن القيود وتدابير حظر السفر المفروضة في العالم لمكافحة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.