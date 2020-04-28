شركة «نوكيا» توقع عقدا ضخما لتطوير شبكة الجيل الخامس في الهند

أعلنت شركة أجهزة الاتصالات الفنلندية «نوكيا»، الثلاثاء أنها أبرمت عقدا يمتد على سنوات عدة مع شركة «إيرتل»، وهي من أكبر مشغلي خدمة الهاتف النقال في الهند، لترسي بذلك أسس تطوير شبكة الجيل الخامس في هذا البلد.

وقال مصدر مطلع على الملف لوكالة «فرانس برس» إن قيمة العقد تقدر بنحو مليار دولار، وجاء في بيان أن شركة «نوكيا» ستوفر بموجب العقد تجهيزات تسمح لـ«إيرتل» بزيادة قدرة شبكاتها، لا سيما الجيل الرابع و«تحسين الخدمات المتاحة للزبائن».

وأوضح البيان أن «هذه الشبكات ستوفر لشركة إيرتل أفضل منصة ممكنة لإطلاق شبكات الجيل الخامس في كل أرجاء البلاد»، ويتوقع أن تنجز هذه العملية بحلول نهاية العام 2022.

وتشكل الهند البالغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، ثاني أكبر سوق للاتصالات في العالم. وتتوقع «نوكيا» أن يصل عدد المشتركين المنفردين بخدمة الهاتف النقال إلى 920 مليونا في غضون خمس سنوات.