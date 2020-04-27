الذهب يتراجع تأثرا بارتفاع الأسهم وآمال تخفيف العزل العام بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أبريل 2020, 01:40 مساء
سبائك ذهبية (أرشيفية: رويترز)

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، مع ارتفاع الأسهم بفضل تحسن الإقبال على المخاطرة، الذي تلقى الدعم من تحفيز جديد من بنك اليابان المركزي، واعتزام دول تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس «كورونا»، لكن استمرار المخاوف بشان ركود عالمي كبح الخسائر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1718.68 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1738.20 دولار. وارتفعت الأسهم الآسيوية بفضل تحفيز جديد من بنك اليابان المركزي، فيما ارتفعت الأسهم الصينية بفعل انخفاض عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس «كورونا» في البلاد.

وكثف بنك اليابان شراء الأصول العالية المخاطر، وتعهد بمشتريات غير محدودة للسندات الحكومية لمكافحة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس «كورونا».

ويميل الذهب للاستفادة من تدابير واسعة النطاق للتحفيز، إذ يعتبر في العادة تحوطًا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة. وتمضي عدة دول، من بينها الولايات المتحدة، على مسار تخفيف قيود بعينها والسماح للشركات باستئناف العمل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 1% إلى 2045.38 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2% إلى 761.50 دولار وتراجعت الفضة 0.3% إلى 15.19 دولار.

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