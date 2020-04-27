ارتفاع في أسواق الأسهم الأوروبية بالتزامن مع التوجه لرفع «تدابير الإغلاق»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أبريل 2020, 01:20 مساء
لوحة إلكترونية تظهر المؤشرات في سوق ساو باولو للأسهم، 16 مارس 2020 (أ ف ب)

ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، الإثنين، مع استعداد الدول لرفع تدابير الإغلاق، وكشف بنك اليابان تدابير إضافية لدعم الاقتصاد المتضرر من وباء «كوفيد-19».

وكسبت بورصات لندن 1.7%، وفرانكفورت 2.5%، وباريس 1.9%، أما ميلانو فكسبت 2.3%، ومدريد 1.9%، وفق «فرانس برس».

أخبار جيدة من إيطاليا
وقال نيل ويلسون كبير محللي السوق في «ماركتس دوت كوم»، «لا تراجع للأسهم صباح الإثنين بعد إعلان بنك اليابان حوافز إضافية، ولدينا أخبار جيدة من إيطاليا أخيرًا، وحتى دويتشه بنك أفاد عن أرباح».

وأغلق مؤشر «نيكاي» الياباني على ارتفاع بنسبة 2.7% الإثنين، بعدما كشف بنك اليابان تدابير طارئة لدعم ثالث أكبر اقتصاد في العالم. ويأتي ذلك مع السماح للأطفال في إسبانيا بالخروج مجددًا، واستعداد إيطاليا وولاية نيويورك لرفع العزل، وسط تراجع أعداد وفيات فيروس كورونا المستجد.

وفي ما يتعلق بالشركات، أعلن «دويتشه بنك» أنه يتوقع أرباحًا صافية بقيمة 66 مليون يورو (71 مليون دولار) في الفصل الأول من العام، ما يفوق توقعات السوق السابقة. وخسرت هذه المجموعة الألمانية 5.72 مليارات يورو في العام 2019، في خامس خسارة لها على التوالي، وأعلنت في يوليو خطة ضخمة لإعادة الهيكلة.

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