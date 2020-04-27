«صدمة تاريخية».. «كورونا» يعيد الاقتصاد الأميركي إلى أجواء «الكساد الكبير»

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أرشيفية: الإنترنت)

قال مستشار اقتصادي للبيت الأبيض يوم الأحد إن إغلاق الاقتصاد الأمريكي بسبب جائحة فيروس كورونا يمثل صدمة ذات أبعاد تاريخية يرجح أن تدفع معدل البطالة على المستوى الوطني إلى 16% أو أكثر هذا الشهر وتتطلب المزيد من المحفزات لضمان انتعاش قوي.

وأوضح كيفن هاسيت مستشار الرئيس دونالد ترامب في تصريحات لقناة أيه.بي.سي التلفزيونية «إنه وضع خطير في حقيقة الأمر». وأضاف «أعتقد أن هذه أكبر صدمة سلبية شهدها اقتصادنا إلى الآن. سوف نشهد معدل بطالة يقترب من المعدلات التي شهدناها خلال الكساد الكبير» في الثلاثينات، وفق «رويتزر».



26.5 مليون طلب إعانة بطالة

وأضرت إجراءات العزل العام في أنحاء البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالاقتصاد الأمريكي، إذ أغلقت شركات وتسببت في ارتفاع معدل البطالة. وقدم عدد قياسي من الأمريكيين بلغ 26.5 مليون شخص طلبات إعانة بطالة منذ منتصف مارس، وتضررت تجارة التجزئة وبناء المساكن وثقة المستهلكين.



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وقال هاسيت للصحفيين في البيت الأبيض «أعتقد أن معدل البطالة سيقفز إلى مستوى ربما حول 16% في تقرير الوظائف المقبل» المقرر صدوره في الثامن من مايو، متضمنا بيانات شهر أبريل.

وأضاف أن التغيير في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني سيكون «رقما كبيرا» سلبيا. وقال هاسيت «أعتقد أن الشهرين المقبلين سيبدوان مرعبين». وأضاف «سترون أعدادا أسوأ من أي شيء رأيناه من قبل» مشيرا إلى بيانات الاقتصاد الأمريكي.

وقال هاسيت «سنحتاج إلى سياسات مدروسة كبيرة حقا لوضعها معا حتى يعود التفاؤل للناس مجددا»، وأضاف «نأمل أن نتحدث مع الرئيس بهذا الشأن... للبدء في طرح أول خمس أو ست أفكار نود بحثها مع الكونجرس».

قروض

في سياق قريب، أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن، الأحد، أن البيت الأبيض يدرس منح قروض لشركات القطاع النفطي المتضررة مباشرة جراء هبوط أسعار النفط. وقال منوتشن لشبكة «فوكس نيوز» إن هذا خيار «ندرسه عن كثب»، مؤكدًا في المقابل أن الإدارة الأميركية لن تقوم بـ«أي عملية إنقاذ مالي لا يستفيد منها المساهمون»، وفق «فرانس برس».

وكان الكونجرس قد وافق على إنفاق ثلاثة تريليونات دولار لتخفيف أثر فيروس كورونا مؤكدا دعم الحزبين للعاملين الذين فقدوا وظائفهم وللاقتصاد الذي يمر بحالة صعبة للغاية.