مجموعة العشرين تطرح مبادرة لتسريع الوصول لأدوات مكافحة كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 أبريل 2020, 11:07 صباحا
وزير المالية السعودي محمد الجدعان يتحدث في مؤتمر صحفي في الرياض. (أرشيفية: رويترز)

طرحت مجموعة العشرين اليوم الأحد مبادرة دولية لتسريع الوصول للأدوات الصحية اللازمة لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان،  الرئيس الحالي لمجموعة العشرين إن المجموعة ما زالت تعمل لسد الفجوة التمويلية لمكافحة هذه الجائحة والتي تقدر بثمانية مليارات دولار، وفق وكالة «رويترز».

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وأضاف الجدعان في بيان دشن مبادرة «تسريع الوصول للأدوات الصحية الخاصة بجائحة كوفيد-19»: «سوف تواصل مجموعة العشرين جهودها في تعزيز إطار التعاون العالمي على جميع الجبهات، وأهمها سد الفجوة التمويلية القائمة حاليًّا في القطاع الصحي».

وأضاف أن «المجتمع الدولي لا يزال يواجه حالة عدم يقين تجاه مدى عمق ومدة هذه الأزمة الصحية». وكانت السعودية قد تعهدت هذا الشهر بتقديم 500 مليون دولار لدعم الجهود الدولية لمكافحة جائحة فيروس «كورونا». وكررت في البيان دعوتها لكل الدول والمنظمات غير الحكومية والخيرية والقطاع الخاص للإسهام في سد الفجوة التمويلية.

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