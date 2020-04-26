روسيا تعلن حاجتها لاقتراض 13.4 مليار دولار لتغطية العجز في الإيرادات غير النفطية

مصفاة نفط. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن بلاده ستحتاج إلى اقتراض تريليون روبل (13.44 مليار دولار) إضافية خلال العام الجاري لتغطية العجز في الإيرادات غير النفطية، أي من قطاعات أخرى غير النفط والغاز.

وأوضح الوزير في برنامج بثه التلفزيون الرسمي، ونقلت عنه «رويترز» أمس السبت، إنه من المتوقع ضخ تريليوني روبل من صندوق الثروة الوطني لتغطية العجز في الإيرادات التي تأتي من قطاع النفط والغاز.

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وانهارت أسعار النفط في الأشهر الأخيرة في الأسواق الدولية مع حرب الأسعار بين روسيا والسعودية، فضلا عن الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن تفشي وباء كورونا حول العالم.

والاثنين الماضي، بلغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط ناقص 37.36 دولار، بسبب انخفاض الطلب مع إجراءات العزل المفروضة على نصف سكان العالم لوقف انتشار الوباء.