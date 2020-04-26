روسيا تعلن حاجتها لاقتراض 13.4 مليار دولار لتغطية العجز في الإيرادات غير النفطية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 أبريل 2020, 10:06 صباحا
مصفاة نفط. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن بلاده ستحتاج إلى اقتراض تريليون روبل (13.44 مليار دولار) إضافية خلال العام الجاري لتغطية العجز في الإيرادات غير النفطية، أي من قطاعات أخرى غير النفط والغاز.

وأوضح الوزير في برنامج بثه التلفزيون الرسمي، ونقلت عنه «رويترز» أمس السبت، إنه من المتوقع ضخ تريليوني روبل من صندوق الثروة الوطني لتغطية العجز في الإيرادات التي تأتي من قطاع النفط والغاز.

اقرأ أيضا: البنك المركزي الروسي يتوقع انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنحو 6% في 2020

وانهارت أسعار النفط في الأشهر الأخيرة في الأسواق الدولية مع حرب الأسعار بين روسيا والسعودية، فضلا عن الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن تفشي وباء كورونا حول العالم.

والاثنين الماضي، بلغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط ناقص 37.36 دولار، بسبب انخفاض الطلب مع إجراءات العزل المفروضة على نصف سكان العالم لوقف انتشار الوباء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مركز أبحاث أميركي يرصد قطارا خاصا بكيم كونغ أون بمنتجع في كوريا الشمالية
دولى
منظمة الصحة العالمية: لا إثباتات على مناعة من سبق أن أصيبوا بـ«كورونا المستجد»
دولى
مدير مركز غسيل كلى لـ«الوسط»: علينا وضع حسابات الربح والخسارة جانبا في مواجهة ...
ليبيا
الجيش الأبيض الليبي يخوض معركة «كورونا» بالخارج
ليبيا
«رويترز»: السعودية تلغي العقاب بالجلد
عربى
هل يتخلى البنزرتي عن قيادة المنتخب الوطني من أجل عيون «النجم»؟
رياضة محلية
«كورونا» يترك بصماته على الجغرافيا السياسية العالمية ويهدد التعددية
دولى
ترامب يثير الذهول باقتراح حقن مرضى «كورونا» بالمطهرات للقضاء على الفيروس
دولى
لجنة المتابعة: تخصيص 50 مليون دينار لحل إشكالية 15 ألف ليبي عالق خارج البلاد
ليبيا
رغم الإقفالات.. إيرادات النفط ترتفع في الربع الأول عن تقديرات وزارة المالية
ليبيا
علي البسكي الهداف التاريخي للكرة الليبية.. ونجم الأرقام القياسية
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لموقعة ترهونة
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«سلامة الأدوية» الفرنسية تحذر من آثار استخدام كلوروكين في علاج «كورونا»