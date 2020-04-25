وزارة الخزانة الأميركية تعلن توزيع 12 مليار دولار على شركات الطيران

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أبريل 2020, 10:21 مساء
طائرة لخطوط «دلتا آيرلاينز» في مدرج مطار ميلووكي ميتشل الدولي, مليووكي,, ويسكونسن. 8 يناير 2020.. (أ ف ب)

اعلنت الحكومة الأميركية، السبت، أنها وزعت حتى الآن، 12,4 مليار دولار على 93 شركة طيران لمساعدتها في الحفاظ على الوظائف في ظلّ الأزمة التي يشهدها القطاع جراء وباء كوفيد-19.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إنها «ستواصل تسديد مبالغ إضافية».

وتعرض قطاع الطيران لضربة قوية نتيجة الوباء الذي ألغيت بسببه آلاف الرحلات الجوية، وشملت الأزمة أيضا قطاع الشحن الجوي.

وأضاف بيان الوزارة أن شركات الشحن التي «تتلقى دعما للرواتب بقيمة 50 مليون دولار أو أقلّ والمتعاقدين الذي يتلقون دعما للرواتب بـ37,5 مليونا أو أقل لن يكونوا مجبرين على توفير أدوات مالية» مقابل المساعدة.

وتوصلت إدارة الرئيس دونالد ترامب وكبريات شركات الطيران إلى اتفاق مبدئي منتصف إبريل الحالي، على خطة تهدف إلى مساعدتها في تجنب الإفلاس وتسريح عدد كبير من العمال في القطاع الذي يشغّل أكثر من 750 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وفي حين لم تكشف وزارة الخزانة بنود الاتفاق، قالت مصادر مطلعة إنها توفر للحكومة الفدرالية «سندات ضمان» مقابل الدعم المالي، وهي أدوات مالية يمكن تحويلها إلى أسهم، وقد يجعل ذلك الدولة مالكة لأقلية من الحصص في عشرات الشركات الجوية.

ووزارة الخزانة هي الجهة المكلفة بتوزيع المساعدة الطارئة بقيمة 2200 مليار دولار، التي أقرها الكونغرس ووقعها الرئيس نهاية مارس الماضي.

لكن الإدارة الأميركية تسعى إلى تجنّب اتهامها بالمحاباة في توزيع المال، لذلك حرصت في شروط الاستفادة من المساعدات السبت على تجنب حصول المجموعات الكبرى على نصيب غير منصف على حساب الشركات الأصغر حجما بسبب نفوذها السياسي الأوسع.

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