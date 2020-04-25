بيرول في اجتماع وزاري عالمي: ضعوا الطاقة النظيفة في قلب خطط التحفيز الاقتصادي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أبريل 2020, 12:23 مساء
المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول بمكتبه في العاصمة الفرنسية باريس،7 نوفمبر 2020. (رويترز)

دعا المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، الحكومات إلى وضع الطاقة المتجددة في قلب حزم الإنقاذ الاقتصادي، التي أُطلقت استجابة لتفشي فيروس «كورونا»، وذلك لتفادي عودة انبعاثات الكربون للزيادة.

وبعد المشاركة في استضافة اجتماع وزاري عالمي عبر الإنترنت مع الدنمارك، نقلت وكالة «رويترز» عن بيرول قوله أمس إن «وضع الطاقة النظيفة في قلب خطط التحفيز استراتيجية ممتازة لإعادة تنشيط الاقتصادات مع بناء مستقبل للطاقة أكثر أمنا واستدامة».

وقال بيرول في بيان: «من الضروري تفادي تكرار أخطاء الماضي. رغم انخفاض الانبعاثات نتيجة لأزمة 2008 المالية العالمية، فقد عادت للزيادة بشكل حاد في وقت قصير. يجب أن نتعلم من تلك التجربة».

كان بيرول قد شارك وزير المناخ الدنماركي دان يورجنسن في وقت سابق في رئاسة اجتماع أجري عبر الإنترنت، لمناقشة الطرق التي يمكن للحكومات اتباعها لتسريع الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون مع خلق وظائف وإنعاش الاقتصادات.

وقال يورجنسن في تصريح إلى «رويترز»: «إن جميع الدول والمؤسسات التي شاركت اتفقت على أننا بحاجة إلى فعل هذا بالطريقة الصحيحة.. هذه فرصة لعمل استثمارات غير ملوثة للبيئة».

وكان من بين المشاركين مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ فرانس تيمرمانز، ووزير الطاقة الهندي ر.ك سينغ، ووزراء من دول مثل فرنسا وألمانيا والسويد وبريطانيا ونيوزيلندا وإندونيسيا. كما شارك ممثلون من أستراليا ودول أخرى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«رويترز»: السعودية تلغي العقاب بالجلد
عربى
هل يتخلى البنزرتي عن قيادة المنتخب الوطني من أجل عيون «النجم»؟
رياضة محلية
«كورونا» يترك بصماته على الجغرافيا السياسية العالمية ويهدد التعددية
دولى
لجنة المتابعة: تخصيص 50 مليون دينار لحل إشكالية 15 ألف ليبي عالق خارج البلاد
ليبيا
رغم الإقفالات.. إيرادات النفط ترتفع في الربع الأول عن تقديرات وزارة المالية
ليبيا
علي البسكي الهداف التاريخي للكرة الليبية.. ونجم الأرقام القياسية
رياضة محلية
وزير الصحة البريطاني يثني على المسلمين لتضحياتهم في رمضان
دولى
بايدن يتوقع أن يحاول ترامب تأجيل الانتخابات
دولى
جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لموقعة ترهونة
ليبيا
وفاة 3176 مصابا بـ«كورونا» في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة
دولى
ويليامز: الوضع في ليبيا قاتم للغاية.. والبلاد تتحول إلى حقل تجارب للأسلحة ...
ليبيا
هل يحمي التدخين أصحابه من فيروس «كورونا»؟ دراسة فرنسية تجيب
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قائمة طعام ثاني أيام رمضان