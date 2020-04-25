بيرول في اجتماع وزاري عالمي: ضعوا الطاقة النظيفة في قلب خطط التحفيز الاقتصادي

المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول بمكتبه في العاصمة الفرنسية باريس،7 نوفمبر 2020. (رويترز)

دعا المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، الحكومات إلى وضع الطاقة المتجددة في قلب حزم الإنقاذ الاقتصادي، التي أُطلقت استجابة لتفشي فيروس «كورونا»، وذلك لتفادي عودة انبعاثات الكربون للزيادة.

وبعد المشاركة في استضافة اجتماع وزاري عالمي عبر الإنترنت مع الدنمارك، نقلت وكالة «رويترز» عن بيرول قوله أمس إن «وضع الطاقة النظيفة في قلب خطط التحفيز استراتيجية ممتازة لإعادة تنشيط الاقتصادات مع بناء مستقبل للطاقة أكثر أمنا واستدامة».

وقال بيرول في بيان: «من الضروري تفادي تكرار أخطاء الماضي. رغم انخفاض الانبعاثات نتيجة لأزمة 2008 المالية العالمية، فقد عادت للزيادة بشكل حاد في وقت قصير. يجب أن نتعلم من تلك التجربة».

كان بيرول قد شارك وزير المناخ الدنماركي دان يورجنسن في وقت سابق في رئاسة اجتماع أجري عبر الإنترنت، لمناقشة الطرق التي يمكن للحكومات اتباعها لتسريع الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون مع خلق وظائف وإنعاش الاقتصادات.

وقال يورجنسن في تصريح إلى «رويترز»: «إن جميع الدول والمؤسسات التي شاركت اتفقت على أننا بحاجة إلى فعل هذا بالطريقة الصحيحة.. هذه فرصة لعمل استثمارات غير ملوثة للبيئة».

وكان من بين المشاركين مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ فرانس تيمرمانز، ووزير الطاقة الهندي ر.ك سينغ، ووزراء من دول مثل فرنسا وألمانيا والسويد وبريطانيا ونيوزيلندا وإندونيسيا. كما شارك ممثلون من أستراليا ودول أخرى.