«النواب الأميركي» يقر خطة بـ483 مليار دولار لدعم الاقتصاد

إحدى جلسات مجلس النواب الأميركي. (أرشيفية: الإنترنت)

أقر مجلس النواب الأميركي، مساء الخميس، خطة جديدة بقيمة 483 مليار دولار؛ لدعم الاقتصاد والمستشفيات وتعزيز الفحوصات المخبرية في مواجهة جائحة «كوفيد-19»، وتداعياتها الكارثية على أكبر اقتصاد في العالم.

والنواب الذين شاركوا في جلسة التصويت واضعين بغالبيتهم كمامات للوقاية من فيروس «كورونا المستجدّ»، أقروا الخطة بأغلبية 388 صوتًا مقابل خمسة فقط، صوتوا ضدها وواحد امتنع عن التصويت، حسب وكالة «فرانس برس».

وأتى إقرار هذه الخطة في مجلس النواب، بعدما أقرها مجلس الشيوخ ما يعني أنها ستحال فورًا إلى الرئيس دونالد ترامب، الذي يؤيدها بشدة، وبالتالي من المفترض أن يوقع عليها سريعًا لتصبح سارية المفعول.