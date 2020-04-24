«النواب الأميركي» يقر خطة بـ483 مليار دولار لدعم الاقتصاد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 أبريل 2020, 12:42 صباحا
إحدى جلسات مجلس النواب الأميركي. (أرشيفية: الإنترنت)

أقر مجلس النواب الأميركي، مساء الخميس، خطة جديدة بقيمة 483 مليار دولار؛ لدعم الاقتصاد والمستشفيات وتعزيز الفحوصات المخبرية في مواجهة جائحة «كوفيد-19»، وتداعياتها الكارثية على أكبر اقتصاد في العالم.

والنواب الذين شاركوا في جلسة التصويت واضعين بغالبيتهم كمامات للوقاية من فيروس «كورونا المستجدّ»، أقروا الخطة بأغلبية 388 صوتًا مقابل خمسة فقط، صوتوا ضدها وواحد امتنع عن التصويت، حسب وكالة «فرانس برس».

وأتى إقرار هذه الخطة في مجلس النواب، بعدما أقرها مجلس الشيوخ ما يعني أنها ستحال فورًا إلى الرئيس دونالد ترامب، الذي يؤيدها بشدة، وبالتالي من المفترض أن يوقع عليها سريعًا لتصبح سارية المفعول.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العدد 231 من جريدة «الوسط»: الليبيون وثلاثي الحرب وكورونا والغلاء
ليبيا
عائلة ستيفن هوكينغ تتبرع بجهازه للتنفس الصناعي
ثقافة وفن
«المركزي» في بنغازي يعلن مواقيت عمل المصارف في رمضان
ليبيا
رسميا .. إصابة أول حيوانين منزليين بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة
طب وصحة
«المركزي» في بنغازي ينتقد الحكومة الموقتة: انكمشت حتى بلغ الدين العام سقفه ...
ليبيا
خلافات حول ليبيا تفجر اتهامات متبادلة بين تركيا وفرنسا
ليبيا
معهد أميركي يحذر من تبعات «كارثية» حال تفشي «كورونا» في ليبيا
ليبيا
دفن جثمان رئيس الوزارء الأسبق عبدالرحيم الكيب بالمقبرة الإسلامية في برمنغهام ...
ليبيا
عباس: سنعتبر كل الاتفاقات مع أميركا وإسرائيل لاغية إذا ضمت الأخيرة الضفة المحتلة
عربى
إعلان أول حالة وفاة في الدوري الإنجليزي بسبب «كورونا»
رياضة عالمية
دار الإفتاء المصرية تعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان للعام 1441 هجريا
عربى
بسبب «كورونا».. «الصحة العالمية» توصي بتجميد نشاط كرة القدم لأجل غير مسمى
رياضة عالمية
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الولايات المتحدة: حالات التسمم بالمواد المنظفة ترتفع