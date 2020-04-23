انهيار تاريخي للنشاط الاقتصادي في بريطانيا

مطعم خال من الزبائن في لندن، بريطانيا، 17 مارس 2020 (أ ف ب)

سجّل النشاط التجاري في بريطانيا انهيارا تاريخيا هذا الشهر بسبب الإغلاق المفروض لاحتواء فيروس «كورونا المستجد»، وفق ما أظهرت بيانات الخميس.

وقالت شركة «أي إتش إس ماركت» والمعهد الملكي للمشتريات والإمداد في بيان إن مؤشر مديري المشتريات للخدمات والتصنيع تراجع إلى 12.9 خلال أبريل، وفق «فرانس برس».

يعني ذلك تراجع المؤشر بشكل كبير تحت مستوى 50 الذي يفصل بين الانكماش والتوسع، ما يمثل أسوأ مستوى في تاريخه. وكان المؤشر يبلغ 36 في مارس.

تقلص سريع

وقال البيان إن «إغلاق الأعمال على نطاق واسع في البلاد وخارجها نتيجة وباء (كوفيد-19) تسبب كما كان متوقعا في تقلص سريع لناتج القطاع الخاص في المملكة المتحدة خلال أبريل».

وأضاف: «أشار أحدث مؤشر لمديري المشتريات للخدمات والتصنيع إلى أسرع انحدار دون منازع في النشاط الاقتصادي منذ تجميع أرقام قابلة للمقارنة لأول مرة منذ أكثر من عقدين».

وشهد التصنيع والخدمات تراجعا بوتيرة تجاوزت الهبوط المسجل خلال الأزمة المالية «بهامش عريض». ويأتي ذلك عقب أسبوع من تحذير مكتب مسؤولية الميزانية من أن الإغلاق قد يقلص اقتصاد البلاد بـ13% خلال 2020.

مساعدات في ألمانيا

ولا تزال القارة الأوروبية تعاني آثار مواجهة الوباء. وفي سبيل محاولات تخفيف آثاره، أقر التحالف الحكومي الألماني برئاسة أنغيلا ميركل ليل الأربعاء - الخميس برنامجا جديدا للمساعدات الاقتصادية بقيمة عشرة مليارات يورو، يتضمن بشكل خاص دعما لتعويض البطالة، وسيجري رفع تعويض البطالة الجزئية حتى نهاية العام للأشخاص الأكثر تضررا بهذه التدابير، لمواجهة التأثير المتزايد لوباء «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا المستجد»، على أول اقتصاد أوروبي.

وسيتمكن المستفيدون من منح البطالة الجزئية من الحصول على ما بين 70% و77% من راتبهم الصافي اعتبارا من الشهر الرابع للبطالة الجزئية ثم بين ثمانين و87% اعتبارا من الشهر السابع، مقابل ستين إلى 67% حاليا للجميع، وتعد هذه النسبة أقل من الدول الأوروبية الأخرى، كما في فرنسا على وجه الخصوص حيث تبلغ 84%.

كما سيجري تمديد فترة الاستحقاق للأشخاص الذين يعانون من البطالة الكاملة لمدة ثلاثة أشهر هذا العام إذا انتهت مهلتها قريبا، بعد ثماني ساعات من المفاوضات الصعبة، قرر الشريكان في التحالف الحكومي، الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ بقيادة ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي كذلك إجراء تخفيضات ضريبية إضافية.

وسيجري تخفيض ضريبة القيمة المضافة في قطاع الإطعام، الذي تأثر بشكل خاص بتدابير الاحتواء، حيث أغلقت المطاعم والمقاهي حتى إشعار آخر، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو ولمدة عام واحد من 19 إلى 7%.

كما ستقدم الحكومة مساعدات للعائلات من أجل شراء أجهزة كمبيوتر لتمكين الطلاب من الدرس عبر الإنترنت، وسيتلقى أطفال المدارس الأكثر احتياجًا مساعدة بقيمة 150 يورو، نظرًا لإغلاق جزء من المدارس والاستئناف التدريجي للتدريس.

ويضاف برنامج المساعدة الجديد هذا الذي قدر الحزب الاشتراكي الديمقراطي قيمته بعشرة مليارات يورو، إلى برنامج الدعم الكلي للاقتصاد الألماني البالغ نحو 1100 مليار يورو، والمكون بشكل رئيسي من ضمانات حكومية لقروض للشركات.