الإمارات تدرس إعادة فتح المراكز التجارية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 أبريل 2020, 12:05 مساء

تنظر الإمارات في إمكانية إعادة فتح المراكز التجارية فيها مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية، بعد مرور شهر على إغلاقها لوقف تفشي فيروس «كورونا المستجد».

وقالت وكالة أنباء الإمارات، الخميس، إن وزارة الصحة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات وجّهت «الجهات المحلية الاقتصادية بدراسة إمكانية إعادة فتح المراكز التجارية بالتشاور مع شركائهم من القطاع الخاص، مع مراعاة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية»، ويأتي هذا بينما يستعد المسلمون في الإمارات لاستقبال شهر رمضان.

وأعلنت السلطات في الإمارات الشهر الماضي إغلاق المراكز التجارية لوقف تفشي فيروس «كورونا المستجد»، ومساء الأربعاء، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أن الإمارة «تبحث مع شركائها إمكانية إعادة فتح مراكز التسوق، تماشيا مع خطة حكومة أبوظبي لاستئناف الأنشطة الاقتصادية تدريجيا»، وسجّلت الإمارات حتى الآن أكثر من ثمانية آلاف إصابة بفيروس «كورونا المستجد» و52 وفاة.

وأعلن الموقع الإكتروني «اقتصادية دبي» أن الإمارة تنظر أيضا في إمكانية إعادة فتح المراكز التجارية مع اتخاذ «تدابير احترازية»، وستسمح دبي التي أطلقت برنامجا للتعقيم الشامل للإمارة على مدى 24 ساعة يوميا -بتجمعات محدودة لا تتجاوز عشرة أشخاص خلال شهر رمضان- مع تطبيق مبادئ التباعد الاجتماعي، بحسب وسائل الإعلام.

ومراكز التسوق هي أحد شرايين الحياة الرئيسية في المدن الإماراتية خصوصا دبي، التي تضم «مول الإمارات» حيث يوجد مكان للتزلج، و«دبي مول» بالقرب من برج خليفة، وهو أحد أكبر مراكز التسوق في العالم، وتعتمد دبي على السياحة بشكل كبير، ويزورها نحو 16 مليون شخص سنويا، وستبقى مراكز الترفيه مغلقة بحسب التقارير، بينما سيُمنع الأطفال ومن تجاوزت أعمارهم 60 عاما من دخول المراكز التجارية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عباس: سنعتبر كل الاتفاقات مع أميركا وإسرائيل لاغية إذا ضمت الأخيرة الضفة المحتلة
عربى
إعلان أول حالة وفاة في الدوري الإنجليزي بسبب «كورونا»
رياضة عالمية
دار الإفتاء المصرية تعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان للعام 1441 هجريا
عربى
بسبب «كورونا».. «الصحة العالمية» توصي بتجميد نشاط كرة القدم لأجل غير مسمى
رياضة عالمية
ترامب يأمر بتدمير أي زوارق إيرانية تتحرش بالسفن الأميركية (فيديو)
دولى
الملك سلمان يوافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين دون دخول المصلين
عربى
لجنة مكافحة «كورونا» بالحكومة الموقتة: حظر التجول في رمضان من 6 مساء إلى 6 صباحا
ليبيا
«مواصلات الوفاق»: طرح سيناريوهات لإعادة الليبيين العالقين في الخارج
ليبيا
بومطاري يوضح حقيقة تقديمه شكوى ضد الصديق الكبير إلى النائب العام
ليبيا
«الصحة العالمية»: مصدر «كورونا» المفترض هو الخفافيش
طب وصحة
لافروف يعرب عن «خيبة» أمله من توقف عملية السلام الليبية واستئناف القتال
ليبيا
متظاهرو لبنان يعودون إلى الشوارع «في سياراتهم» بسبب «كورونا»
عربى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الضباب الدماغي» أغرب أعراض الإصابة بـ«كورونا»