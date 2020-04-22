أستراليا تقرر بناء مخزوناتها النفطية بالولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أبريل 2020, 03:01 مساء

أعلنت أستراليا، الأربعاء، أنها تعتزم الاستفادة من التراجع التاريخي في أسعار النفط لبناء مخزون استراتيجي من الذهب الأسود، على أن يكون مقرّه في الولايات المتحدة، ومع تدابير الإغلاق التي تتخذها السلطات في أنحاء العالم للحدّ من تفشي وباء «كوفيد-19» تراجع الطلب العالمي على النفط وانهارت الأسعار بشكل غير مسبوق.

وقال وزير الطاقة الأسترالي أنجوس تايلور إن «الأوضاع الراهنة ملائمة للتحرك ومناسبة فريدة لبدء بناء احتياط نفطي لأن الأسعار في انخفاض تاريخي، وإن بلاده ستخصّص 94 مليون دولار أسترالي لبدء بناء مخزون نفطي على الأراضي الأميركية».

وأضاف: «حان وقت العمل سننطلق مع المخزون الذي يمكننا الوصول إليه والموجود في الولايات المتحدة، وإذا ما حدثت فوضى عالمية من شأنها إبطاء الإمداد بالوقود سنتمكن من الوصول إلى الوقود اللازم لإدارة بلادنا».

وأشار الوزير الأسترالي إلى أنه «لدى استراليا ما يتراوح بين 20 و30 يوما لإمداد المستهلكين على الأراضي الأسترالية، ولكن هذا المستوى يتقلب»، حيث وقّع البلدان الحليفان مطلع مارس اتفاقا يخوّل أستراليا استئجار مساحة في مخزون النفط الأميركي ويمكنها أن تستخدمه في حالات الطوارئ.

وتمكّن الاتفاقية أستراليا البدء في الالتزام بتعليمات وكالة الطاقة الدولية، التي توصي أعضاءها بأن يحتفظوا بمخزونات نفطية يمكن الوصول إليها في حالة الطوارئ، بما يكفي لتسعين 90 يوما على الأقل.

وتمتلك أستراليا منذ فترة طويلة، واحدا من أدنى مستويات مخزون النفط لحالات الطوارئ بين البلدان المتقدمة، ما يجعلها أكثر هشاشة، خصوصا أثناء التوتر في بعض المناطق الاستراتيجية كمضيق هرمز، الواقع بين إيران وسلطنة عمان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لجنة مجابهة «كورونا» بمصراتة: مركز العزل لم يستقبل إلا حالة واحدة
ليبيا
القبلاوي: سفارتنا في لندن تتواصل مع أسرة الدكتور التيناز لتقديم كل المساعدات
ليبيا
متظاهرو لبنان يعودون إلى الشوارع «في سياراتهم» بسبب «كورونا»
عربى
الرئاسة الجزائرية: التحفظ على تعيين لعمامرة مبعوثا إلى ليبيا «إخفاق للأمين العام...
ليبيا
رويترز: ترامب سيدرس وقف واردات النفط من السعودية
اقتصاد
انتشار واسع لمقطع فيديو لشرطي يغني الأوبرا
منوعات
معلومات عن خطورة الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية
دولى
وفاة عبدالرحيم الكيب إثر نوبة قلبية
ليبيا
ماذا يعني انهيار سعر عقود الخام الأميركي إلى ما دون الصفر؟
ليبيا
قرار أممي يطالب بإتاحة اللقاحات المستقبلية لـ«كورونا» بصورة «عادلة»
دولى
السعودية تعلن تعليق الصلوات الخمس والتراويح بالحرمين في شهر رمضان
عربى
بالصور.. «صحة الموقتة» تحتفل بانتهاء الحجر الصحي للعناصر الطبية بمستشفي الكويفية...
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الضباب الدماغي» أغرب أعراض الإصابة بـ«كورونا»