أستراليا تقرر بناء مخزوناتها النفطية بالولايات المتحدة

أعلنت أستراليا، الأربعاء، أنها تعتزم الاستفادة من التراجع التاريخي في أسعار النفط لبناء مخزون استراتيجي من الذهب الأسود، على أن يكون مقرّه في الولايات المتحدة، ومع تدابير الإغلاق التي تتخذها السلطات في أنحاء العالم للحدّ من تفشي وباء «كوفيد-19» تراجع الطلب العالمي على النفط وانهارت الأسعار بشكل غير مسبوق.

وقال وزير الطاقة الأسترالي أنجوس تايلور إن «الأوضاع الراهنة ملائمة للتحرك ومناسبة فريدة لبدء بناء احتياط نفطي لأن الأسعار في انخفاض تاريخي، وإن بلاده ستخصّص 94 مليون دولار أسترالي لبدء بناء مخزون نفطي على الأراضي الأميركية».

وأضاف: «حان وقت العمل سننطلق مع المخزون الذي يمكننا الوصول إليه والموجود في الولايات المتحدة، وإذا ما حدثت فوضى عالمية من شأنها إبطاء الإمداد بالوقود سنتمكن من الوصول إلى الوقود اللازم لإدارة بلادنا».

وأشار الوزير الأسترالي إلى أنه «لدى استراليا ما يتراوح بين 20 و30 يوما لإمداد المستهلكين على الأراضي الأسترالية، ولكن هذا المستوى يتقلب»، حيث وقّع البلدان الحليفان مطلع مارس اتفاقا يخوّل أستراليا استئجار مساحة في مخزون النفط الأميركي ويمكنها أن تستخدمه في حالات الطوارئ.

وتمكّن الاتفاقية أستراليا البدء في الالتزام بتعليمات وكالة الطاقة الدولية، التي توصي أعضاءها بأن يحتفظوا بمخزونات نفطية يمكن الوصول إليها في حالة الطوارئ، بما يكفي لتسعين 90 يوما على الأقل.

وتمتلك أستراليا منذ فترة طويلة، واحدا من أدنى مستويات مخزون النفط لحالات الطوارئ بين البلدان المتقدمة، ما يجعلها أكثر هشاشة، خصوصا أثناء التوتر في بعض المناطق الاستراتيجية كمضيق هرمز، الواقع بين إيران وسلطنة عمان.