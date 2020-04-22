مجلس الشيوخ الأميركي يقر مساعدات للمستشفيات بحوالي 500 مليار دولار

وافق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع الثلاثاء على تمويل إضافي بقيمة 484 مليار دولار لتخفيف تداعيات فيروس كورونا على اقتصاد الولايات المتحدة ومساعدة المستشفيات التي تعالج المصابين بالمرض.

وأرسل مجلس الشيوخ مشروع القانون، الذي يدعمه البيت الأبيض، إلى مجلس النواب الذي من المتوقع أن يصوت عليه يوم الخميس، فيما سيكون رابع قانون ضمن الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتصل القيمة الإجمالية لمشاريع القوانين الأربعة إلى حوالي ثلاثة تريليونات دولار.

وحث الرئيس دونالد ترامب الكونغرس على الموافقة سريعا على مشروع القانون الذي يوسع بشكل أساسي التمويل للقروض للمشاريع الصغيرة التي تضررت بشدة من الجائحة ويترك المساعدات للولايات والحكومات المحلية لمشروع قانون لاحق، ويعمل الكونغرس بالفعل على مشروع قانون خامس للرد على فيروس كورونا.

يذكر أن الإدارة الأميركية، سددت أمس الاثنين، الدفعة الأولى من المساعدات الأولى المخصصة لحماية الوظائف في شركات الطيران، بموجب خطة توصل إليها الطرفان لإنقاذ القطاع المهدد بالإفلاس نتيجة وباء «كوفيد-19» المعروف بكورونا المستجد.

وسددت وزارة الخزانة الأميركية التي كانت توصلت مع شركات الطيران إلى اتفاق في 14 أبريل بعد مفاوضات شاقة، الاثنين، أول دفعة من المبلغ الكامل وقدرها 2.9 مليار دولار، إلى «شركتي طيران كبيرتين و54 شركة أكثر تواضعاً»، وفق ما جاء في البيان، وفي المجمل، تمثل الشركات التي وافقت على الاستفادة من مساعدة برنامج الإنقاذ للوظائف «95% من القدرة الكاملة لشركات الطيران في الولايات المتحدة».