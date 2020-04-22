سعر برميل نفط برنت ينخفض إلى أقل من 18 دولارا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أبريل 2020, 08:21 صباحا
شعار منظمة الدول المنتجة للنفط أوبك، (أرشيفية: الإنترنت)

خسر سعر برميل برنت نفط بحر الشمال اليوم الأربعاء، أكثر من 8% ليتراجع سعره إلى أقل من 18 دولارا للبرميل، بينما يبذل قطاع النفط الأميركي جهودا شاقة للحفاظ على المكاسب التي حققها في وقت مبكر في إطار الانعكاسات المدمرة لوباء فيروس كورونا المتسجد في أسواق الطاقة.

وانخفض سعر برميل برنت الأوروبي المرجعي 8,79 % ليبلغ 17,63 دولارا في التعاملات الآسيوية، مواصلا بذلك الخسائر الفادحة التي تكبدها الثلاثاء، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

لكن سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط المرجعي ارتفع بنسبة نحو 3 %، بعد زيادة بلغت 20 % خلال الجلسة.

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وفي مستهل الجلسة ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو بنسبة 18,93% ليصل إلى 13,76 دولاراً للبرميل، وذلك غداة تكبّده خسائر فادحة في نيويورك الثلاثاء.

وكان سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر مايو انهار يوم الإثنين للمرة الأولى في التاريخ إلى ما دون الصفر، مسجلا ناقص 40.32 دولارا للبرميل، بعدما اضطر البائعون لأن يدفعوا للمشترين ليتسلّموا النفط الخام منهم في ظل امتلاء منشآت التخزين عن آخرها وتراجع الطلب على الذهب الأسود بسبب تداعيات الوباء.

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