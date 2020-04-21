شركة طيران «فيرجن أستراليا» تعلن التوقف عن الدفع بسبب تداعيات كورونا

أعلنت شركة «فيرجن أستراليا» التي تعاني من ضائقة مالية الثلاثاء أنّها قرّرت التوقّف عن الدفع، لتصبح بذلك أضخم شركة طيران في العالم تنهار من جراء تداعيات فيروس كورونا المستجدّ.

وقالت الشركة في إشعار إلى البورصة الأسترالية إنّها تعتزم الاستمرار في تشغيل رّحلاتها الجوية على الرّغم من أنّ مصيرها أصبح في أيدي حرّاس قضائيين، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بول سكورا، في الإشعار إنّ «قرارنا اليوم يتعلّق بتأمين مستقبل مجموعة فيرجن أستراليا والخروج من أزمة كوفيد-19»، مضيفًا: «أستراليا بحاجة إلى شركة طيران ثانية ونحن مصمّمون على مواصلة الطيران».

وشركة «فيرجن أستراليا» البالغ عدد موظّفيها حوالي 10 آلاف موظّف ترزح تحت ديون تزيد على 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار)، وقد طلبت من الحكومة الأسترالية إقراضها 1.4 مليار دولار أسترالي للبقاء على قيد الحياة، لكنّ كانبيرا رفضت إنقاذ شركة مملوكة بأغلبيتها لأجانب.