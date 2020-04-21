نفط برنت يتراجع إلى أدنى مستوى في 18 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 01:05 مساء
مضختا نفط في ولاية تكساس الأميركية. (أرشيفية: رويترز)

تراجع سعر برميل نفط برنت، مرجعية بحر الشمال إلى ما دون العشرين دولاراً اليوم الثلاثاء، ليبلغ أدنى مستوياته منذ 18 عاماً في ظل انخفاض الطلب نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وانخفض سعر عقد هذا النفط المرجعي في أوروبا إلى 18.10 دولار للبرميل، قبل أن يرتفع إلى 21.51 دولار، خلال التداولات المتقلبة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وانهارت أسعار النفط أمس الإثنين قبل أن تتنفس الصعداء اليوم الثلاثاء، لدرجة أنّ سعر بعض براميل الخام الأميركي انخفض إلى ما دون الصفر لأول مرّة في التاريخ، ما يعني أنّ المتعاملين دفعوا من جيوبهم للتخلّص من هذه السلعة، حسب الوكالة الفرنسية.

ونظراً إلى أن مهلة عقود مايو تنقضي اليوم الثلاثاء، تعيّن على المتعاملين العثور على مشترين في أقرب وقت ممكن، في ظل امتلاء منشآت التخزين في الولايات المتحدة بشكل هائل.

بدورها، قالت الرئاسة الروسية في وقت سابق اليوم إن انهيار العقود الآجلة للخام الأميركي لشهر مايو «ليس إلا لحظة مضاربة»، معتبرة أنه لا يوجد «أمر كارثي من هذا التراجع».

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