روسيا: المضاربات سبب انهيار العقود الآجلة للخام الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 12:00 مساء
مصفاة ماراثون النفطية في مدينة كارسون بولاية كاليفورنيا، 9 مارس 2020. (فرانس برس)

قالت الرئاسة الروسية، اليوم الثلاثاء، إن انهيار العقود الآجلة للخام الأميركي لشهر مايو «ليس إلا لحظة مضاربة»، معتبرة أنه لا يوجد «أمر كارثي من هذا التراجع»، حسبما ذكرت «روسيا اليوم».

وانهارت أسعار النفط أمس الإثنين قبل أن تتنفس الصعداء اليوم الثلاثاء، لدرجة أنّ سعر بعض براميل الخام الأميركي انخفض إلى ما دون الصفر لأول مرّة في التاريخ، ما يعني أنّ المتعاملين دفعوا من جيوبهم للتخلّص من هذه السلعة، حسب وكالة «فرانس برس».

ونظراً إلى أن مهلة عقود مايو تنقضي اليوم الثلاثاء، تعيّن على المتعاملين العثور على مشترين في أقرب وقت ممكن، في ظل امتلاء منشآت التخزين في الولايات المتحدة بشكل هائل.

وأتى هذا التدهور غير المسبوق نتيجة لتداعيات فيروس كورونا المستجد الذي تسبّب بتراجع كبير في الاقتصاد العالمي عبر إجبار مليارات الأشخاص على ملازمة منازلهم لوقف التفشي، وجرّاء حرب أسعار بين روسيا والسعودية انتهت باتفاق على خفض الانتاج الاسبوع الماضي.

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