ترامب: سنستغلّ الانهيار التاريخي في أسعار النفط لشراء 75 مليون برميل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، أنّ الولايات المتّحدة ستستغلّ الانهيار التاريخي الحاصل لأسعار الخام لشراء 75 مليون برميل لملء مخزون البلاد الاستراتيجي من النفط.

وقال ترامب، خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، «نحن نملأ احتياطاتنا النفطية الوطنية.. كما تعلمون الاحتياطيات الاستراتيجية، ونحن نتطلّع إلى وضع ما يصل إلى 75 مليون برميل في الاحتياطيات نفسها»، وفق وكالة فرانس برس.

وانهارت أسعار الذهب الأسود الإثنين، لدرجة أنّ سعر بعض براميل الخام الأميركي انخفض إلى ما دون الصفر، ما يعني أنّ المتعاملين دفعوا من جيوبهم للتخلّص من هذه السلعة.