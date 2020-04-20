أسعار عقود الخام الأميركي لمايو تهوي إلى ما دون الصفر

مخضة لاستخراج النفط بكاليفورنيا، الولايات المتحدة الأميركية (أرشيفية: الإنترنت)

ذكرت وسائل إعلام أميركية ووكالات أنباء تراجع سعر عقود خام النفط الأميركي لشهر مايو إلى ما دون الصفر، في سابقة تاريخية في صناعة النفط.

وقالت جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية إن انخفاض سعر عقود النفط الذي سيتم تسليمه في مايو إلى ما دون الصفر «يشير إلى نفاد سعة تخزين النفط الخام» لدى المنتجين.

أدنى مستوى

ووفق «رويترز»، هوى سعر برميل الخام الأميركي بشكل حاد خلال تعاملات اليوم الاثنين، بأكثر من 147%، مسجلا أدنى مستوى في تاريخه. وبلغ سعر البرميل 8.60 دولار تحت الصفر، وفق ما نقلت روسيا اليوم عن رويترز.

ويعد هذا المستوى الذي سجله الخام الأمريكي - غرب تكساس الوسيط - الأدنى في التاريخ. وعزا خبراء هذا الهبوط لتراجع الطلب على الخام بسبب انتشار فيروس كورونا، واقتراب مستودعات النفط الأمريكية من الامتلاء.

ويأتي الانهيار في أسواق النفط وسط حالة من الركود الاقتصادي بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحته. ويحذر صندوق النقد الدولي من أن دخول اقتصادات العالم في دوامة من الهبوط سيكون الأعمق منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات من القرن الماضي.

دفع أموال للمشترين

ونتيجة للانهيار غير المسبوق في الأسعار، اضطر البائعون إلى دفع أموال للمشترين لتشجيعهم على أخذ عقود آجلة للنفط، في محاولة لتقليل الخسائر. وقرابة الساعة 17,40 بتوقيت غرينتش، انهارت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من 94% إلى 1.04 دولار للبرميل

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وتراجعت أسواق النفط في الأسابيع الأخيرة لأدنى مستوياتها منذ نحو 20 عاماً، وسط عمليات الإغلاق ومنع السفر في العالم أجمع، والتي تؤثر بشدة على الطلب.

ووفق «رويترز»، تراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 9.2 بالمئة إلى 25.43 دولار للبرميل.

وأعلنت شركة «هاليبورتون» الأميركية، عملاق خدمات حقول النفط، في وقت سابق اليوم الإثنين عن خسارة قدرها مليار دور في الربع الأول ومخصصات لإنخفاض القيمة 1.1 مليار دولار بينما قدمت توقعات قاتمة بشأن حقول النفط الصخري في أميركا الشمالية بعد تراجع الأسعار جراء فيروس «كورونا».