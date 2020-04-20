الدولار يرتفع مع تعزيز المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أبريل 2020, 12:26 مساء

ارتفع الدولار على نطاق واسع أمام منافسيه، الاثنين، مع تعزيز المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي لجاذبية الملاذات الآمنة، مقابل انحسار العملات عالية المخاطر مثل الدولار الأسترالي.

وتراجعت شهية المخاطرة بشكل ملحوظ في جلسة التداولات الآسيوية مع إظهار بيانات أن صادرات اليابان سجلت أكبر نسبة هبوط في نحو أربع سنوات، ومع تراجع أسعار النفط لأقل مستوى في 21 عاما تمشيا مع الهبوط الحاد في الطلب العالمي على الخام، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال رئيس قسم استراتيجية أسعار الصرف ببنك أستراليا الوطني في سيدني، راي أتريل، لوكالة «رويترز»، الاثنين «ما زالت هناك درجة من درجات الدعم من وضع الملاذ الآمن، ومستوى من الطلب على الدولار الأميركي سيسود سواء كنا في وضع إقبال على المخاطرة أم لا».

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي 0.2% مقابل سلة من العملات إلى 99.90 مقتربا من أعلى مستوى في ثلاث سنوات الذي بلغه الشهر الماضي عند 103، كما ارتفع الدولار نحو 0.1% أمام الجنيه الاسترليني واليورو و0.2% مقابل الين الياباني. وأظهرت أحدث التداولات أن الدولار سجل 107.80 ين و1.2478 للاسترليني و1.0870 لليورو.

وكان الدولار النيوزيلندي هو الوحيد الذي ارتفع أمام العملة الأميركية وبنسبة 0.3% مسجلا 0.6044 دولار أميركي بعد أن قالت نيوزيلندا إنها ستخفض مستوى تأهبها بحلول الاثنين المقبل بما سيسمح باستئناف بعض الأعمال، وإنها ستعود لمراجعة الموقف مرة أخرى في أول مايو.

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