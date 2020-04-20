أسعار الذهب تهبط مع صعود الدولار

هبطت أسعار الذهب إلى أقل مستوى لها منذ أسبوع بفعل قوة الدولار، وسط شكوك إزاء خطط الولايات المتحدة لإعادة فتح أكبر اقتصاد في العالم في وقت لا تظهر فيه أي مؤشرات على انحسار جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1675.17 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس أقل مستوى منذ التاسع من أبريل في وقت سابق كان المعدن الأصفر نزل 2% يوم الجمعة، توقعا لإعادة فتح الاقتصاد قريبا، وفي العقود الأمريكية الآجلة، فقد الذهب 0.7% ليسجل 1687.10 دولار.

وقال كبير الاستراتيجيين لدى «سي.إم.سي ماركتس»، مايكل مكارثي، «انحسار التفاؤل حيال آفاق النمو عامل من الطبيعي أن نتوقع أن يدعم أسعار الذهب، لكننا لا نرى ذلك في الوقت الحالي»، مضيفًا: «لعل الأمر يتعلق بالقوة في الدولار الأمريكي، الذي لم يتحرك تحركا كبيرا على نحو خاص، لكنه أعلى».

وارتفع الدولار الأمريكي الذي يعد ملاذا آمنا 0.1% مع ترقب المستثمرين مزيدا من الأنباء السيئة بشأن تداعيات الفيروس وتحرك الحكومات في أرجاء العالم بحذر تجاه إعادة فتح اقتصاداتها، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 2.2 % إلى 2204.81 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1% إلى 775.83 دولار في حين استقرت الفضة عند 15.13 دولار للأوقية.