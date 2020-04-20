الأردن يؤجل زيادة رواتب القطاع العام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أبريل 2020, 04:53 صباحا
وزير المالية الأردني محمد العسعس. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير المالية الأردني محمد العسعس إن بلاده ستؤجل زيادات رواتب القطاع العام المخصصة في ميزانية 2020 حتى نهاية العام لتخفيف الضغوط على موارده المالية من تأثير فيروس «كورونا» على الاقتصاد.

وأضاف العسعس لتليفزيون المملكة إن «الخطوة كانت جزءا من الإجراءات المالية التي اتخذت بعد أن أخرجت الأزمة ميزانية بقيمة 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار) لعام 2020 عن مسارها. وكانت الميزانية تشمل بعض أكبر زيادات في رواتب موظفي الحكومة منذ سنوات». ويتوقع مسؤولون أن توفر الحكومة ما لا يقل عن نصف مليار دينار (700 مليون دولار) في المرتبات والمعاشات التي تشكل الجزء الأكبر من نفقات الدولة في ميزانية 2020، حسب وكالة «رويترز».

وكان العسعس قد قال في بيان في وقت سابق إن الأردن يواجه خيارات صعبة مؤكدا أن موظفي الدولة سيحصلون على رواتبهم في موعدها في خطوة استهدفت على ما يبدو تهدئة مخاوف عامة متزايدة من أن تؤدي الضغوط المالية إلى تأخير بعض ما تدفعه الدولة. لكنه نفى أن الحكومة تفكر في إجراء تعديل للميزانية من أجل استيعاب ملايين الدنانير من الانفاق الاجتماعي الإضافي اللازم للتخفيف عن الفقراء الذي تأثرت دخولهم.

زيادات ترفع النفقات
وقال مسؤولون إن الحكومة الأردنية كانت قد طبقت أصلا الزيادات التي تشمل 700 ألف موظف بالدولة بما في ذلك أفراد الجيش على الرغم من أن هذه الخطوة تزيد النفقات في وقت تزايد فيه الدين العام من أجل منع حدوث عدم استقرار اجتماعي. وكان صندوق النقد الدولي،الذي دعم خطوات الأردن لتحفيز النمو لخفض الديون في نهاية الأمر، قد وافق الشهر الماضي على برنامج جديد للإصلاحات الهيكلية يبلغ حجمه 1.3 مليار دولار على مدى أربع سنوات.

قال العسعس إنه متفائل بأن يؤدي اتفاق صندوق النقد الدولي إلى تمهيد الطريق أمام الحصول على مساعدات إضافية من المانحين الغربيين والعرب الرئيسيين. ويقول مسؤولون إن الأزمة التي أعقبت فرض عزل عام صارم لوقف انتشار فيروس كورونا أدت إلى هبوط كبير في النشاط الاقتصادي من شأنه خفض توقعات النمو وتعميق انكماش اقتصادي في الأردن.

الأردن ملتزم بدفع ديونه
وعلى الرغم من الضغوط على الأوضاع المالية الحكومية قال العسعس إن الأردن ملتزم بدفع ديونه المحلية والخارجية بما في ذلك استحقاقات السندات في موعدها. وقال إن خدمة الديون تمثل أولوية وإن الأردن لديه خطط لمعالجة ذلك ويعمل طوال الوقت لضمان كيفية دفعها وتحت أي آلية.

ويقول مسؤولون إن هذه الأزمة جعلت من غير المرجح أن يفي الأردن بمستوى العجز المستهدف هذا العام والذي يبلغ 2.3 % من الناتج الإجمالي المحلي ولا الحفاظ على توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق نمو يبلغ 2.1 في المئة في 2020.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«يوفنتوس» يخطط للم شمل زيدان وكريستيانو على انقاض «ريال مدريد»
رياضة عالمية
ترامب يدعو إلى تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في رمضان أسوة بـ«الفصح»
دولى
الدولار يواصل الارتفاع في السوق الموازية
ليبيا
منظمة مكافحة الفساد توصي بتشكيل خلية لتسيير ملف الأزمة الليبية
ليبيا
ميسي و38 مليون يورو سنويا على مائدة إغراء برشلونة لنيمار
رياضة عالمية
مختبر صيني يرد على اتهامات بنشر فيروس «كورونا»
دولى
«كورونا» يحصد أرواح 160 ألف شخص.. وولايات أميركية تتمرد على «الحجر»
دولى
الموت يُغيب رجل الإنجازات في الاتحاد.. سعد مسعود
رياضة محلية
«كتاب الوسط»: حمامة يبحث في «الوثائق البريطانية ببرقة وطرابلس الغرب»
ثقافة وفن
استطلاع لـ«الوسط» حول تعدد مبادرات حل الأزمة الليبية: الخلل في عدم إشراك الشعب
ليبيا
كريم قاسم: سعيد بتصدر «ليل خارجي» قائمة الأعلى مشاهدة في مصر
ثقافة وفن
شكوك «كورونا» تحاصر الصين.. و«الصحة العالمية»: الوباء خارج السيطرة في أوروبا
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شرب الماء والليمون على معدة فارغة.. فوائد مذهلة