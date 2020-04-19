محافظ المركزي الأردني: ربط العملة بالدولار خدم الاقتصاد بشكل جيد

البنك المركزي الأردني. (الإنترنت)

قال محافظ البنك المركزي الأردني، زياد فريز، الأحد، إن ربط عملة بلاده بالدولار خدم الاقتصاد بشكل جيد، ولا يوجد شيء على المدى المتوسط سيؤثر على هذه الركيزة للسياسة النقدية رغم الضغوط الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

وأوضح فريز، لتلفزيون المملكة، أن صندوق النقد الدولي الذي وافق على برنامج قرض بقيمة 1.3 مليار دولار على أربع سنوات للمملكة، يدعم سياسة ربط العملة بالدولار التي حافظ عليها الأردن منذ 1995، وفق وكالة «رويترز».

وأضاف أن الاحتياطي الأجنبي عند مستويات مريحة تبلغ 14.5 مليار دولار، وهو أعلى من العام الماضي ويغطي نحو ستة أشهر من واردات السلع الأساسية.