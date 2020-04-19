الدنمارك تدعم الشركات بأكثر من 14 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا

أعلنت الحكومة الدنماركية إجراءات تبلغ قيمتها 14.6 مليار دولار لدعم الأعمال والشركات المتضررة من إجراءات العزل والإغلاق المفروضة لاحتواء انتشار فيروس «كوفيد19» كورونا المستجد.

وقال وزير المالية الدنماركي نيكولاي وامين، لمحطة «دي آر» الحكومية بـ«هذا الاتفاق نرسل 100 مليار كرونة (14.6 مليار دولار) للشركات لمساعدتها ومساعدة موظفيها خلال هذا الوقت».

ولفت الوزير الدنماركي إلى أن «الإجراءات تشمل مساعدات اقتصادية مباشرة للشركات وقروضا بضمان من الدولة ومد أجل دفع الضرائب».

ويأتي المبلغ إضافة على إجراءات قيمتها 287 مليار كرونة جرى الإعلان عنها بالفعل لمساعدة الشركات بما يشكل حزم مساعدات مباشرة ستكلف الدولة أكثر من 60 مليار كرونة.