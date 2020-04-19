الحكومة البرازيلية تعوض ولاياتها بأكثر من 19 مليار دولار بسبب كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أبريل 2020, 11:41 صباحا
البنك المركزي البرازيلي. (الإنترنت)

كشف البنك المركزي البرازيلي أن الحكومة الاتحادية البرازيلية قد تعوض الولايات بأكثر 19 مليار دولار في شكل العائدات الضريبية التي فقدت بسبب سياسات العزل العام التي فرضتها الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس (كوفيد-19) المعروف بكورونا المستجد.

وقال محافظ البنك المركزي البرازيلي، روبرتو كامبوس نيتو، لموقع «بودر 360»، الإلكتروني، إن «أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية سيبدأ في التعافي من أزمة فيروس كورونا في الربع الأخير من العام».

وأضاف: «البنك المركزي سيصدر توقعا رسميا للاقتصاد البرازيلي قريبا، ولكن قيامه بتقييم رسمي لتأثير أزمة كورونا على الاقتصاد البرازيلي قد يستغرق نحو ثلاثة أشهر أخرى».

وأشار محافظ البنك المركزي البرازيلي إلى أنه يعتقد «أن الربع الأخير سيشهد تحسنا، السؤال الآن هو إلى أي مدى سيتأثر الربع الثالث».

وتوجد في البرازيل حالات إصابة بفيروس كورونا أكثر من أي دولة أخرى في أمريكا اللاتينية، حيث وقالت وزارة الصحة البرازيلية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع 2917 حالة إلى 36599 حالة، وأن عدد حالات الوفاة ارتفع 206 حالات إلى 2347 حالة.

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