ألمانيا قد تكبح ديون فيروس كورونا عند 156 مليار يورو

وزير المالية الألماني أولاف شولتس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة المالية الألمانية أن البلاد يمكنها أن تكبح ديون فيروس «كوفيد19»، المعروف بكورونا المستجد، عند 156 مليار يويرو، إذا تحسن الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتس في مقابلة مع جريدة «فيلت أم زونتاج»، نشرت الأحد إن «ألمانيا ربما تتمكن من احتواء التأثير المالي لأزمة فيروس كورونا دون تجاوز مستويات الدين التي تمت الموافقة عليها إذا تعافي الاقتصاد في النصف الثاني من العام».

وأضاف: «إذا نجحنا في تحريك المنحنى الاقتصادي للأعلى مرة أخرى في النصف الثاني من العام فستكون تلك هي الحقيقة وقتئذ».

وأشارت جريدة «فيلت أم زونتاج» إلى أن الحكومة الألمانية تسعى إلى أن يقف الحد الأقصى للديون الجديدة عند «156 مليار يورو ».

وعلق البرلمان الألماني كبح الديون لمكافحة الأزمة في 25 مارس مع ميزانية تكميلية يبلغ حجمها 156 مليار يورو (169.67 مليار دولار) و100 مليار يورو لصندوق للاستقرار الاقتصادي و100 مليار يورو في شكل ائتمانات لبنك تنمية القطاع العام كيه إف دبليو.