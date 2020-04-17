بومبيو يأمل في أن يدفع «كورونا» العالم لإعادة التفكير بشأن «هواوي»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 أبريل 2020, 08:28 مساء
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (يمين) مصافحا مسؤول السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي، واشنطن، نوفمبر 2018 (أ ف ب)

أعرب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عن أمله، الجمعة، في أن تجد الدول سببا جديدا لرفض الاستعانة بشركة «هواوي» الصينية العملاقة للاتصالات، بعد مشاهدة كيف تعاملت بكين مع تفشى فيروس «كورونا المستجد».

وقال بومبيو لقناة «فوكس بزنس»: «أنا واثق جدا من أن هذه اللحظة التي فشل فيها الحزب الشيوعي الصيني في إبداء الشفافية والانفتاح والتعامل مع البيانات بطريقة مناسبة، ستجعل العديد من البلدان تعيد التفكير فيما كانت تفعله فيما يتعلق ببنية الاتصالات لديها».

شركة «هواوي»: سجلنا نموا قويا.. ونواجه عاما صعبا

وأضاف بومبيو في المقابلة أنه يأمل «عندما تأتي هواوي لبيعهم معدات وأجهزة.. في أن يكون لديهم منظور مختلف»، وفق وكالة «فرانس برس».

ولم يسم بومبيو الدول، لكنه لم يحرز نجاحا في إقناع حتى حلفاء الولايات المتحدة المقربين برفض التعامل مع «هواوي»، على الرغم من التحذيرات من أن الولايات المتحدة ستوقف تبادل المعلومات الاستخبارية معهم.

وقالت كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام، إنهما سيسمحان بدور محدود لشركة «هواوي» في بناء شبكات الإنترنت من الجيل الخامس.

ومنعت واشنطن «هواوي» من طرح تقنية الجيل الخامس في الولايات المتحدة، خشية أن تكون الشركة تحت سيطرة بكين التي يمكن أن تمارس نفوذا كبيرا عليها، وأن تطلع على «بيانات حساسة».

ويميل حلفاء الولايات المتحدة بشكل متزايد، إلى موقف واشنطن القائل بأن الصين لم تكن شفافة بشأن فيروس «كوفيد-19» الذي ظهر أولا في ووهان وقتل أكثر من 145000 شخص حول العالم.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب هذا الأسبوع، إن الأمور لن تسير مع الصين وكأن شيئا لم يكن بعد الوباء.

وسعت السلطات الصينية في البداية إلى التستر على تفشي المرض، بما في ذلك بتوبيخ طبيب حذر من الفيروس في ديسمبر الماضي.

وتنفي بكين أن «هواوي» تأتمر بأمرها، وحققت الشركة بالفعل نجاحات هائلة في أنحاء مختلفة من العالم بفضل قدراتها المتقدمة في تقنية الجيل الخامس وأسعارها التنافسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة الوسط | فلوسنا - الحلقة 13 | لقاء مع ستيفياني ويليامز
فيديو
«كورونا» يهدد أرزاق الليبيين في القطاع الخاص
ليبيا
الصين ترد على انتقادات الرئيس الفرنسي لتعاملها مع وباء «كورونا»
دولى
جريدة «الوسط»: تبدل نوعي لمسار الحرب في الساحل الغربي
ليبيا
إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا والحصيلة ترتفع إلى 49
ليبيا
تحقيقات أميركية في تخليق فيروس كورونا بالصين وسر المريض رقم «صفر».. وبكين ترد ...
دولى
مشايخ وأعيان فزان يحذرون من «تغيير ديموغرافي ممنهج» يستهدف المنطقة
ليبيا
العدد 230 من جريدة «الوسط»: تبدل نوعي في مسار الحرب.. وليبيون يقترحون «مسارا ...
ليبيا
أوبك: سوق النفط أمام صدمة تاريخية وقاسية بسبب تراجع الطلب
اقتصاد
لعمامرة يسحب موافقته على تولي رئاسة البعثة الأممية في ليبيا
ليبيا
المركزي يصدر 40 اعتمادا مستنديا بقيمة 56 مليون دولار خلال أسبوع
ليبيا
شركة الكهرباء: أنقذوا محطة جنوب طرابلس
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ألمانيا تعلن أن فيروس «كورونا» بات تحت السيطرة