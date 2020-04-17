ألمانيا تعلن إنتاج 50 مليون قناع طبي أسبوعيا بداية من أغسطس

أشخاص يشترون أقنعية واقية في مانيلا عاصمة الفلبين، 31 يناير 2020 (فرانس برس)

ستصنع ألمانيا اعتبارا من أغسطس المقبل نحو 50 مليون قناع واق طبيا في الأسبوع، بينها عشرة ملايين قناع من نوع «إف إف بي 2» أي مزودة بفلتر لتنقية الهواء، كما أعلن وزير الصحة ينس شبان، اليوم الجمعة.



وقال الوزير الألماني خلال مؤتمر صحفي في برلين: «تمكنا من إسناد عقود لخمسين شركة تريد إنتاج عشرة ملايين قناع من نوع (إف إف بي 2) و40 مليون قناع جراحي اعتبارا من شهر أغسطس»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلن شبان صباح اليوم أن وباء فيروس «كورونا المستجد» بات تحت السيطرة ويمكن إدارته في البلاد. وقال: «يمكننا الآن القول إن الأمر نجح؛ نجحنا في الانتقال من زيادة حيوية إلى زيادة مستقرة، ومعدلات الإصابة انخفضت بشكل كبير»، موضحا أن ألمانيا أجرت فحوصا لنحو 1.7 مليون شخص للتأكد من مدى إصابتهم بالوباء.