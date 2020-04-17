55.1 % تراجع في سوق السيارات الأوروبية خلال مارس بسبب «كورونا»

سيارات أثناء عملية الشحن، قبل بيعها إلى المستهلكين. (أرشيفية: الإنترنت)

تراجعت سوق السيارات الأوروبية التي انخفضت في الأشهر المقبلة، بنسبة 55.1 % في مارس الماضي، متأثرة خصوصا بإغلاق الوكلاء بسبب إجراءات العزل التي فرضت في مواجهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في دول عدة، حسبما أوردت أرقام نشرت اليوم الجمعة.

وكما في الأشهر المقبلة، سجلت مجموعة «رينو» مزيدا من التراجع في السوق الأوروبية مع انخفاض في تسليم الطلبيات بنسبة 64.7%، وينطبق الأمر نفسه على منافستها الفرنسية «بيجو سيتروين أوبل فوكسول»، التي سجلت انخفاضا نسبته 68.1%، حسب بيانات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية عن جمعية الشركات الأوروبية لصناعة السيارات.