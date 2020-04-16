أسعار الذهب تتراجع في العقود الأميركية الآجلة

تراجعت أسعار الذهب في العقود الأميركية الآجلة 1% مع ارتفاع الدولار، وبيع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح من صعود للأسعار هذا الشهر، لكن تنامي المخاوف بشأن ركود عالمي يُبقي المعدن فوق مستوى 1700 دولار للأوقية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1720.80 دولار للأوقية «الأونصة» وفي الجلسة السابقة، قفز بما يصل إلى 1.9% لأعلى مستوياته منذ نوفمبر 2012 عند 1746.50 دولار.

ويميل الذهب للاستفادة من تحفيز واسع النطاق من البنوك المركزية، إذ يعتبر في العادة تحوطا في مواجهة التضخم وتراجع العملة. كما يقلص انخفاض أسعار الفائدة تكلفة فرصة حيازة المعدن النفيس، الذي لا يدر عائدا، وفقًا لوكالة «رويترز».

وارتفعت أسعار الذهب نحو 9% أو أكثر من 130 دولارا منذ بداية الشهر الجاري بعد أن مددت العديد من الدول إجراءات عزل عام، وطبقت بنوك مركزية في أنحاء العالم إجراءات مالية ونقدية شاملة للحد من التبعات الاقتصادية لجائحة فيروس «كورونا المستجد».

ومما قلص الإقبال على الذهب أن ارتفع مؤشر الدولار 0.6% مقابل سلة عملات رئيسية، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.5% إلى 2207.59 دولار للأوقية، وتراجعت الفضة 1.8% إلى 15.52 دولار، بينما تقدم البلاتين 0.5% إلى 778.52 دولار.