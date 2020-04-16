انتقادات حادة لترامب بسبب طبع اسمه على «شيكات المساعدات»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أبريل 2020, 09:13 صباحا
ترامب خلال توقيع قانون حزمة المساعدات المالية في البيت الأبيض، (أرشيفية: ا ف ب)

طالت انتقادات حادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدما أظهرت تقارير صحفية أنه سيطبع اسمه على شيكات المساعدات للمحتاجين الأميركيين.

وأمرت وزارة الخزانة الأمريكية بطبع اسم ترامب على الشيكات التي تنوي هيئة الإيرادات الداخلية إرسالها إلى عشرات الملايين من الأميركيين المحتاجين، وهو قرار سيؤخر تسليم تلك الشيكات عدة أيام، حسب جريدة «واشنطن بوست».

ونقلت الجريدة عن مسؤولين بالإدارة لم تسمهم، إن الشيكات التي سترسل بقيمة 1200 دولار للشيك الواحد، ستحمل اسم دونالد ترامب، وتأتي هذه المبالغ في إطار حزمة تبلغ 2.3 تريليون دولار أقرت الشهر الماضي للتخفيف من تبعات تفشي فيروس «كورونا المستجد» على المواطنين.

خطوة «معيبة»
من جانبها، وصفت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي هذه الخطوة بأنها «معيبة» كونها ستتسبّب بتأخير الدفع لملايين العائلات والشركات التي تعاني جراء أزمة فيروس «كورونا المستجد».

وقالت بيلوسي في بيان إن تأخير الدفعات المباشرة إلى العائلات الضعيفة، فقط من أجل أن يطبع اسمه على الشيكات، «هو مثال معيب آخر للفشل الكارثي للرئيس ترامب في معالجة هذه الأزمة بالسرعة التي تتطلّبها».

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وشارك نواب ديموقراطيون وأشخاص عاديون في حملة انتقادات لترامب على شبكة الإنترنت، وهاجم البعض الرئيس الجمهوري بسبب تسييسه أزمة وقعت خلال موسم انتخابات.

وكان ترامب قال خلال اجتماع لخلية الأزمة «إنها مبادرة إدارة ترامب، لكن هل أريد توقيع الشيكات؟ لا»، وستحمل الشيكات اسم ترامب لا توقيعه.

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