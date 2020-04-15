الأسهم الأوروبية تنخفض والتركيز يتحول إلى نتائج الشركات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 02:02 مساء

تراجعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، بعدما حققت مكاسب على مدى خمس جلسات، مع تحول اهتمام المستثمرين لموسم نتائج الربع الأول، لقياس مدى الضرر الذي أصاب الشركات بسبب فيروس «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا المستجد».

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2% بعدما صعد بنحو 8% منذ السادس من أبريل وسط مؤشرات مبكرة على أن الأزمة الصحية تقترب من الذورة، وآمال برفع إجراءات عزل عام شاملة قريبا، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتعافى المؤشر بنحو 24% من أقل مستوى في ثمانية أعوام الذي هوى إليه في مارس، ولكنه يظل منخفضا 22% من مستواه القياسي، وحذر محللون من أن أي زيادة لحالات الإصابة بالفيروس قد تؤدي لموجة بيع أخرى.

ونزلت الأسهم الفرنسية 0.3% بعدما أضحت فرنسا رابع دولة تسجل أكثر من 15 ألف حالة وفاة بالفيروس بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة.

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