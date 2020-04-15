الأسهم الأوروبية تنخفض والتركيز يتحول إلى نتائج الشركات

تراجعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، بعدما حققت مكاسب على مدى خمس جلسات، مع تحول اهتمام المستثمرين لموسم نتائج الربع الأول، لقياس مدى الضرر الذي أصاب الشركات بسبب فيروس «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا المستجد».

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2% بعدما صعد بنحو 8% منذ السادس من أبريل وسط مؤشرات مبكرة على أن الأزمة الصحية تقترب من الذورة، وآمال برفع إجراءات عزل عام شاملة قريبا، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتعافى المؤشر بنحو 24% من أقل مستوى في ثمانية أعوام الذي هوى إليه في مارس، ولكنه يظل منخفضا 22% من مستواه القياسي، وحذر محللون من أن أي زيادة لحالات الإصابة بالفيروس قد تؤدي لموجة بيع أخرى.

ونزلت الأسهم الفرنسية 0.3% بعدما أضحت فرنسا رابع دولة تسجل أكثر من 15 ألف حالة وفاة بالفيروس بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة.