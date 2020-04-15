«رويترز»: أدنوك الإماراتية تحدد سعر البيع الرسمي لخام مربان عند 6.95 دولار للبرميل

خفضت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الأربعاء أسعار خاماتها الخفيفة لشهر مايو، وأعلنت التزامها بخفض الإنتاج في إطار اتفاق مجموعة «أوبك+».

وقالت وكالة «رويترز» إن شركة أدنوك «حددت سعر البيع الرسمي لخامها القياسي مربان لشهر مايو عند 6.95 دولار للبرميل دون الأسعار المعروضة لخام دبي المنشورة على منصة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس، وهو أقل من سعره في أبريل، حيث بلغ الخصم 2.75 دولار للبرميل»، كما حددت الشركة سعر البيع الرسمي لخام «أم اللولو لشهر مايو مساويا لسعر البيع الرسمي لمربان، أما خام داس فيقل 35 سنتا عن سعر البيع الرسمي لمربان، وجرى تحديد سعر البيع الرسمي لخام زاكوم العلوي عند علاوة عشرة سنتات عن مربان».

ولفتت شركة «أدنوك» إلى أنها ملتزمة بـ«خفض الإنتاج من مستوياته الحالية عند 4.1 مليون برميل يوميا من النفط الخام، لكنها أضافت أن شروط التعاقد مع العملاء لن تتأثر بالإعلان»، مشيرة إلى أنها «ستتابع مع العملاء فيما يتعلق بأي تغييرات مطلوبة وتأكيدات لتحميل شحنات خلال شهري مايو ويونيو».

واتفقت رابطة «أوبك+» التي تضم منظمة البلدان المصدرة البترول «أوبك» وحلفاء لها من بينها روسيا، يوم الأحد الماضي على خفض قياسي للإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا في شهري مايو ويونيو لتقليص تخمة المعروض التي تفاقمت جراء تراجع الطلب العالمي على الوقود بسبب فيروس كورونا.

وهذه المرة الثانية التي تسعر فيها أدنوك شحنات بعقود محددة المدة على أساس أسعار آجلة، وذكرت الشركة أنها ستواصل «تحديد أسعار آجلة على أساس شهري»، مشيرة إلى أن ذلك «يضمن لعملائها وضوحا بشأن الأسعار التي سيدفعونها قبل التسليم كي يضعوا خططهم على أساسها».