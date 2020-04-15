الدولار يتعافى ويمحو خسائره أمام منافسيه

محا الدولار الخسائر التي مُني بها وقت سابق مقابل منافسيه الأربعاء نتيجة تنامي المخاوف حيال استمرار الأضرار التي تصيب الاقتصاد العالمي جراء فيروس كورونا لفترة مطولة ما عزز إغراء العملة الأميركية كملاذ آمن.

وقال الخبير بـ«كومرتس بنك» في فرانكفورت أورليخ لوختمان، «هذا يعني أن الأسوأ لم يأت بعد، لتواجه السوق تحديا صعبا في هذه الحالة سيزيد العزوف عن المخاطرة مما يسمح بصعود الدولار من جديد».

وفي التعاملات المبكرة الأربعاء، تعافى الدولار من المستويات المنخفضة التي سجلها في التعاملات الآسيوية وزاد 0.2% إلى 99.10 مقابل سلة من العملات لينهي موجة خسائر على مدى أربعة أيام.

وضعفت العملة الأميركية في الجلسات الأربع السابقة جراء تفاؤل حذر من أن عدد الوفيات التي سببها الفيروس في العالم ربما يقترب من الذروة لكن المحللين حذروا من أنه لم يتضح ما إذا كانت الاقتصادات ستتعافى سريعا أو قد تحتاج إلى وقت أطول من المتوقع.