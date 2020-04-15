الدولار يتعافى ويمحو خسائره أمام منافسيه

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 10:48 صباحا

محا الدولار الخسائر التي مُني بها وقت سابق مقابل منافسيه الأربعاء نتيجة تنامي المخاوف حيال استمرار الأضرار التي تصيب الاقتصاد العالمي جراء فيروس كورونا لفترة مطولة ما عزز إغراء العملة الأميركية كملاذ آمن.

وقال الخبير بـ«كومرتس بنك» في فرانكفورت أورليخ لوختمان، «هذا يعني أن الأسوأ لم يأت بعد، لتواجه السوق تحديا صعبا في هذه الحالة سيزيد العزوف عن المخاطرة مما يسمح بصعود الدولار من جديد».

وفي التعاملات المبكرة الأربعاء، تعافى الدولار من المستويات المنخفضة التي سجلها في التعاملات الآسيوية وزاد 0.2% إلى 99.10 مقابل سلة من العملات لينهي موجة خسائر على مدى أربعة أيام.

وضعفت العملة الأميركية في الجلسات الأربع السابقة جراء تفاؤل حذر من أن عدد الوفيات التي سببها الفيروس في العالم ربما يقترب من الذروة لكن المحللين حذروا من أنه لم يتضح ما إذا كانت الاقتصادات ستتعافى سريعا أو قد تحتاج إلى وقت أطول من المتوقع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مؤسسة النفط: خسائر الإقفالات تجاوزت 4 مليارات.. والإنتاج هبط إلى 80.5 برميل ...
ليبيا
«النهر الصناعي» يعلن عودة المياه إلى منظومة الحساونة سهل الجفارة
ليبيا
حاكم نيويورك يتحدى ترامب: لن أقبل بإنهاء قيود «كورونا» في الولاية إذا أمر الرئيس...
دولى
بالصور: أمطار غزيرة وسيول فى صنعاء باليمن (شاهد)
عربى
«القيادة العامة» تعلن تحرير روماني مختطف من حقل الشرارة منذ يوليو 2018
ليبيا
خبير يطلب إبقاء الملاعب والصالات في ألمانيا مغلقة لـ18 شهرا
منوعات
ترامب يوضح موقفه من إقالة الطبيب أنتوني فاوتشي ويفتح جبهة خلاف مع وسائل إعلام
دولى
«فرانس برس»: أكثر من 120 ألف وفاة في العالم بفيروس «كورونا المستجد»
دولى
منظمات حقوقية تدعو قطر وعمان والإمارات السماح بتطبيقات مكالمات الصوت والفيديو
دولى
الصين تعلن شفاء عبداللطيف أول لاعب مصاب بفيروس كورونا
رياضة عالمية
حلاق متنقل يقدم خدماته للسكان المحجوزين بسبب كورونا
منوعات
شرفات برلين تتحول إلي معرض للأعمال الفنية
ثقافة وفن
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ختم أحمر» صغير يحول دون عمل يابانيين كثر من المنزل