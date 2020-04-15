الخطوط الجوية الصينية تسجل أكثر من 4 مليارات دولار خسائر في 3 أشهر

طائرة تابعة للخطوط الجوية الصينية، (أرشيفية: رويترز)

قالت هيئة تنظيم الملاحة الجوية الصينية اليوم الأربعاء إن الخطوط الجوية سجلت خسارة إجمالية بقيمة 33.62 مليار يوان (4.8 مليار دولار) في الربع الأول من العام، بعد تراجع الطلب على السفر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

كانت شركة الخطوط الجوية الصينية عانت في فبراير الماضي من خسائر قياسية بلغت 20.96 مليار يوان بعد فرض حالة العزل العام على أجزاء كبيرة من البلاد، في إطار جهود للحد من انتشار الفيروس، حسب وكالة الأنباء رويترز.

وأوضح مسؤول بإدارة الطيران المدني الصينية في مؤتمر صحفي أن العدد الإجمالي للمسافرين تراجع 71.7 % مقارنة بالعام السابق، مضيفا أن المعيار انخفض 53.9 % في الربع الأول.