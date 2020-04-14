الذهب يحقق أعلى سعر في 7 سنوات

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1.5% الاثنين، ليصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من سبع سنوات، مع تدافع المستثمرين إلى التماس الأمان في الذهب، وسط مخاوف بشأن تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات الأميركية.

وتخطى سعر الذهب في المعاملات الفورية حاجز 1700 دولار للأوقية «الأونصة» ليلامس أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2012، في وقت سابق من الجلسة، وفي أواخر التعاملات كان المعدن النفيس مرتفعا 1.7%، عند 1717.36 دولار للأوقية، وصعدت العقود الأميركية للذهب 0.5% لتبلغ عند التسوية 1761.40 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أثناء الجلسة أعلى مستوى منذ فبراير 2013 عند 1769.50 دولار

وفي مسعى للإبقاء على نشاط الاقتصاد في ظل تفشي فيروس كورونا، الذي أجبر 16.8 مليون أمريكي على التقدم بطلبات للحصول على إعانة البطالة منذ الأسبوع المنتهي في 21 مارس، أعلن المركزي الأميركي، الخميس، عن حزمة تحفيز عامة بقيمة 2.3 مليار دولار.