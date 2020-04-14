الذهب يحقق أعلى سعر في 7 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 03:52 مساء

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1.5% الاثنين، ليصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من سبع سنوات، مع تدافع المستثمرين إلى التماس الأمان في الذهب، وسط مخاوف بشأن تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات الأميركية.

وتخطى سعر الذهب في المعاملات الفورية حاجز 1700 دولار للأوقية «الأونصة» ليلامس أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2012، في وقت سابق من الجلسة، وفي أواخر التعاملات كان المعدن النفيس مرتفعا 1.7%، عند 1717.36 دولار للأوقية، وصعدت العقود الأميركية للذهب 0.5% لتبلغ عند التسوية 1761.40 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أثناء الجلسة أعلى مستوى منذ فبراير 2013 عند 1769.50 دولار

وفي مسعى للإبقاء على نشاط الاقتصاد في ظل تفشي فيروس كورونا، الذي أجبر 16.8 مليون أمريكي على التقدم بطلبات للحصول على إعانة البطالة منذ الأسبوع المنتهي في 21 مارس، أعلن المركزي الأميركي، الخميس، عن حزمة تحفيز عامة بقيمة 2.3 مليار دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمات حقوقية تدعو قطر وعمان والإمارات السماح بتطبيقات مكالمات الصوت والفيديو
دولى
الصين تعلن شفاء عبداللطيف أول لاعب مصاب بفيروس كورونا
رياضة عالمية
حلاق متنقل يقدم خدماته للسكان المحجوزين بسبب كورونا
منوعات
شرفات برلين تتحول إلي معرض للأعمال الفنية
ثقافة وفن
تعرف على سيارة «كيا» الشبابية الجديدة
سيارات
الهند: أقصر امرأة في العالم تجوب الشوارع للتشجيع على الحجر
منوعات
تسجيل 1509 وفيات بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
باشاغا يكلف مديرين جديدين للأمن في صبراتة وصرمان
ليبيا
توتنهام: الانتصار على نيمار شرط رحيل كين لريال مدريد
رياضة عالمية
إنتر يعاند مع إيكاردي ويمنح سان جيرمان ضوءًا أخضر لدفع 70 مليون يورو
رياضة عالمية
«تيك توك دوك».. طبيب يكافح «كورونا» بفيديوهات طريفة
منوعات
طرح أغنية «إنت بطل» لمساندة مرضى «كورونا»
ثقافة وفن
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ختم أحمر» صغير يحول دون عمل يابانيين كثر من المنزل