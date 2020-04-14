ارتفاع أسعار النفط بعد تصريحات ترامب حول خفض إضافي للإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 08:14 صباحا
منشأة بقيق النفطية التابعة لشركة أرامكو السعودية، 20 سبتمبر 2019 (أرشيفية: فرانس برس)

ارتفعت أسعار النفط الخام اليوم الثلاثاء بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول خفض الإنتاج بعشرين مليون برميل يوميا، أي ضعفي ما اتفقت عليه أوبك وحلفاؤها في وقت سابق.

وبلغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 22.56 دولاراً أي بارتفاع بنسبة 0.67% نحو الساعة (3.20 بتوقيت غرينتش). وعادل سعر برنت بحر الشمال تسليم يونيو 32.15 دولار متقدماً بنسبة 1.29%، حسب وكالة «فرانس برس».

واتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط وشركاؤهاـ أي ما يعرف بتحالف «أوبك+»، الأحد على خفض إنتاجها بـ9.7 مليون برميل في اليوم في مايو و يونيو. ويهدف الاتفاق إلى دعم أسعار النفط بعد هبوط تاريخي تسبب به تراجع الطلب بفعل أزمة فيروس «كورونا» المستجد، كما أنه بمثابة هدنة في حرب الأسعار بين السعودية وروسيا نتيجة خلاف في الاستراتيجية الواجب اعتمادها.

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وتقلبت الأسعار أمس الإثنين في أعقاب الاتفاق، في حين ما زال المستثمرون قلقين من فائض كبير في الإنتاج. غير أن ترامب أكد الاثنين أن الدول الرئيسية المصدرة للنفط ستصل في نهاية المطاف إلى خفض في الإنتاج يساوي ضعفي ما اتفق عليه داخل أوبك+. وكتب في تغريدة «بعد أن شاركتُ في المفاوضات، أقول إنّ أوبك وشركاءها يتطلّعون إلى خفض 20 مليون برميل يومياً، وليس 10 ملايين كما تردّد».

وأشار ستيفن إينيس مسؤول استراتيجية الأسواق العالمية في «آكسي كورب» إلى أن الفاعلين في الأسواق يركزون حالياً على تحديد حجم الانخفاض في الطلب المدفوع بتفشي فيروس «كورونا» المستجد. ولفت إلى أن حجم الانخفاض «لم يحدد يعد ويعني ذلك أن احتمال انخفاض أسعار النفط أيضاً لا يزال وارداً».

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